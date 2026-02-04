還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

專家推估，美國還需要470萬棟房子。(本報檔案照)

華盛頓郵報4日報導，美國住房危機到底有多嚴重，各界專家沒人說得準，推估房屋短缺數量在200萬棟到2000萬棟之間不等，如何對症下藥解決住房問題，更顯困難。

信評機構穆迪分析(Moody's Analytics)估計美國需要200萬棟新建房屋才能解決住房短缺問題，高盛集團(Goldman Sachs)分析師估計要300萬棟，房地產 資訊網站Zillow推算要400萬棟，智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)估算要500萬棟，麥肯錫顧問公司(McKinsey)則說800萬棟。共和黨 國會議員則認為，住房缺口約在2000萬棟。另外，某些經濟學者表示，所謂住房短缺的問題根本不存在。

人口普查局(Census Bureau)數據顯示，美國有1億4600萬棟房屋，其中810萬戶屬於「共用」(doubled up)住房，與不是親屬的別人住在同一個房子。

Zillow經濟專家根據共用房屋與房地產市場上可以使用房屋的數量，推算結果是美國還需要470萬棟房子。

報導指出，建康的房地產市場其實需要空置率(vacancies)，空房代表著正在裝修或處於租客、買家更替期間。專家認為健康的空置率約在3%至13%之間。

當住房成本過高的時候，已成年子女通常選擇與父母同住更久。非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)統計顯示，2023年裡，25歲至34歲成年人當中有18%住在父母家裡，1970年代期間比率僅8%。

不過，推算住房短缺問題時，依然出現各種不同答案。共和黨國會議員的推論根據是，土地價值應該占房屋成本20%左右，如果土地太貴將導致房地產市場受到人為限制，若以這個標準看待全國所有郡縣，便出現住房短缺2000萬棟的數字，在這份推算報告裡，北達科他州與西維吉尼亞州 幾乎沒有住房短缺問題，加州住房短缺則高達450萬棟。

共和黨國會議員報告結論主張，如果全國各地能全面放寬用地規畫(zoning)與建築規定等限制，房價將可望降低，倘若興建270萬棟房子更可以讓房價壓低到讓500萬名消費者買得起房子。