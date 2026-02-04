我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

刺激買氣 美國樂事洋芋片、多力多滋最多降價15%

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

記者顏伶如／即時報導
專家推估，美國還需要470萬棟房子。(本報檔案照)
專家推估，美國還需要470萬棟房子。(本報檔案照)

華盛頓郵報4日報導，美國住房危機到底有多嚴重，各界專家沒人說得準，推估房屋短缺數量在200萬棟到2000萬棟之間不等，如何對症下藥解決住房問題，更顯困難。

信評機構穆迪分析(Moody's Analytics)估計美國需要200萬棟新建房屋才能解決住房短缺問題，高盛集團(Goldman Sachs)分析師估計要300萬棟，房地產資訊網站Zillow推算要400萬棟，智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)估算要500萬棟，麥肯錫顧問公司(McKinsey)則說800萬棟。共和黨國會議員則認為，住房缺口約在2000萬棟。另外，某些經濟學者表示，所謂住房短缺的問題根本不存在。

人口普查局(Census Bureau)數據顯示，美國有1億4600萬棟房屋，其中810萬戶屬於「共用」(doubled up)住房，與不是親屬的別人住在同一個房子。

Zillow經濟專家根據共用房屋與房地產市場上可以使用房屋的數量，推算結果是美國還需要470萬棟房子。

報導指出，建康的房地產市場其實需要空置率(vacancies)，空房代表著正在裝修或處於租客、買家更替期間。專家認為健康的空置率約在3%至13%之間。

當住房成本過高的時候，已成年子女通常選擇與父母同住更久。非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)統計顯示，2023年裡，25歲至34歲成年人當中有18%住在父母家裡，1970年代期間比率僅8%。

不過，推算住房短缺問題時，依然出現各種不同答案。共和黨國會議員的推論根據是，土地價值應該占房屋成本20%左右，如果土地太貴將導致房地產市場受到人為限制，若以這個標準看待全國所有郡縣，便出現住房短缺2000萬棟的數字，在這份推算報告裡，北達科他州與西維吉尼亞州幾乎沒有住房短缺問題，加州住房短缺則高達450萬棟。

共和黨國會議員報告結論主張，如果全國各地能全面放寬用地規畫(zoning)與建築規定等限制，房價將可望降低，倘若興建270萬棟房子更可以讓房價壓低到讓500萬名消費者買得起房子。

房地產 共和黨 西維吉尼亞州

上一則

華郵編採大改革：關閉體育、地方新聞以服務紙版訂戶為主

延伸閱讀

出手刺激買氣 美國樂事洋芋片、多力多滋最多降價15%

出手刺激買氣 美國樂事洋芋片、多力多滋最多降價15%
稀土戰新篇章「複製中國模式抗中」 美關鍵礦產戰略轉向能走多遠？

稀土戰新篇章「複製中國模式抗中」 美關鍵礦產戰略轉向能走多遠？
美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法
「恆豐環球」擁美國、歐盟認證 黃今打造101避雷針

「恆豐環球」擁美國、歐盟認證 黃今打造101避雷針

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
前第一夫人吉兒·拜登。(美聯社資料照)

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

2026-02-03 12:13

超人氣

更多 >
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」
警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元

警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元