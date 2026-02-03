共和黨南卡州眾議員梅絲被爆料虐待部屬、酗酒、濫用大麻

聯邦眾議員梅絲（Nancy Mace）。（美聯社）

正在角逐共和黨南卡羅來納州 州長初選的聯邦眾議員 梅絲(Nancy Mace)，醜聞風暴持續擴大。她在2025年連續傳出議場發言指控前未婚夫偷拍裸照、在機場飆罵員警沒準時接機等風波，紐約雜誌(New York magazine)2日以「梅絲不OK」(Nancy Mace is Not Okay)為題的專題報導，則引述多名前任助理爆料指控梅絲言行反覆無常、虐待部屬，國會議員任內酗酒且濫用大麻。

獨立報(Independent)報導分析，梅絲與川普總統的關係原本就充滿波折，最近她一連串舉動更導致關係破裂；梅絲遭到南卡州聯邦參議員史考特(Tim Scott)在內等同僚出面批評之後，州長初選民調支持度一路下跌。

紐約雜誌報導，一名前任助理表示：「我們都很怕她。她會把部屬罵哭，揚言要開除員工、扣押工資、拒絕調薪、不准休假，就連宗教假期也一樣。」

48歲的梅絲從2021年起擔任南卡州第一國會選區聯邦眾議員。前幕僚受訪時說，梅絲出任國會議員之後酗酒、濫用大麻，2022年一次歐洲出差期間中，梅絲顯得神智不清，以洩露行程細節為由，執意要開除一名助理，但她自己則在前一天才對所有採訪媒體透露行程。

另有前任員工說，負責安排行程的助理會在清晨2點接到電話，要求幫她送幾瓶龍舌蘭過去。梅絲也被指控要求辦公室助理到她位於華府的連棟屋(townhouse)以及在AirBnB出租的房子打掃。

梅絲辦公室對紐約雜誌指出，文中指控內容「荒謬至極」。

獨立報報導，接近梅絲的消息人士反駁說，梅絲患有血色病(hemochromatosis)，不能喝烈酒。

川普曾在初選當中幫梅絲的對手背書，但後來梅絲最終勝出，並未跟「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營鬧翻，反而在2024年回歸MAGA並獲得川普背書連任眾議員。

2025年，梅絲與其他幾位共和黨國會議員一起要求司法部全面公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)機密檔案，與白宮因此關係鬧僵。

根據民調機構特拉法加集團(Trafalgar Group)截至1月中旬統計，梅絲在南卡州共和黨州長初選的四名主要參選人當中，支持度下跌到位居第三。