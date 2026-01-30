換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

美國公民安德森(Parker Anderson)日前在TikTok頻道訴說在海外遊行期間突然被註銷美國護照 並遭遣返 的離奇經過，呼籲其他美國遊客要提高警覺的影片，發布以來已獲62多萬網友按讚。他表示，直到出事的那一刻，根本不知道護照竟有問題，也無從檢查護照是否百分之百依然有效。他說，整個經過不但蒙受金錢損失，還留下心理創傷，「美國制度正以一種連你都搞不清楚的手段在辜負你。」

安德森與女友2025年12月28日從邁阿密出發，經過卡達首都杜哈(Doha)轉機前往曼谷。抵達曼谷機場時，安德森被告知說，護照被國際刑警組織(Interpol)標註「遺失或被盜」。安德森被告知禁止入境泰國 ，必須拘留直到遣返回美，但他感到困惑的是，從來不曾申報護照遺失。

旅遊資訊網站TheTravel報導分析，根據國務院「申報護照遺失或被盜」規定，美國護照持有人必須上網填寫表格，提供大量的私密個人資料，也就是只有護照持有者本人才能操作。

安德森在影片中說，先前使用同一本護照訂票購買六個國際航班機票，其中兩個航班一切順利，無法理解為何抵達泰國就出問題。他表示，詢問航空公司得到回應卻是「檢查護照並非我們的工作」。

被遣返回美國之後，安德森開始尋找答案。聯繫多個部門、花好幾個小時打電話，都只得到「並無這個案件的訊息」。他寫信、發電郵向地方民代、州議員陳情，感覺束手無策。

後來他終於找到問題源頭是當初申辦護照時，當地機關的工作人員輸入錯誤。但文書錯誤究竟何人所為、發生於何時，則無從得知。

安德森指出，拍影片不是只要吐苦水，而是想喚醒公共意識。他說：「這是一次恐怖的經驗，幸好我們平安回家。我擔心的是，萬一狀況比我更脆弱的人，獨自前往條件更糟糕的地方，就可能陷入滯留當地的困境。」