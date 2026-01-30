我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關係緊張 加國公民過境美遭海關盤查數小時案例頻傳

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

美國公民安德森(Parker Anderson)日前在TikTok頻道訴說在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返的離奇經過，呼籲其他美國遊客要提高警覺的影片，發布以來已獲62多萬網友按讚。他表示，直到出事的那一刻，根本不知道護照竟有問題，也無從檢查護照是否百分之百依然有效。他說，整個經過不但蒙受金錢損失，還留下心理創傷，「美國制度正以一種連你都搞不清楚的手段在辜負你。」

安德森與女友2025年12月28日從邁阿密出發，經過卡達首都杜哈(Doha)轉機前往曼谷。抵達曼谷機場時，安德森被告知說，護照被國際刑警組織(Interpol)標註「遺失或被盜」。安德森被告知禁止入境泰國，必須拘留直到遣返回美，但他感到困惑的是，從來不曾申報護照遺失。

旅遊資訊網站TheTravel報導分析，根據國務院「申報護照遺失或被盜」規定，美國護照持有人必須上網填寫表格，提供大量的私密個人資料，也就是只有護照持有者本人才能操作。

安德森在影片中說，先前使用同一本護照訂票購買六個國際航班機票，其中兩個航班一切順利，無法理解為何抵達泰國就出問題。他表示，詢問航空公司得到回應卻是「檢查護照並非我們的工作」。

被遣返回美國之後，安德森開始尋找答案。聯繫多個部門、花好幾個小時打電話，都只得到「並無這個案件的訊息」。他寫信、發電郵向地方民代、州議員陳情，感覺束手無策。

後來他終於找到問題源頭是當初申辦護照時，當地機關的工作人員輸入錯誤。但文書錯誤究竟何人所為、發生於何時，則無從得知。

安德森指出，拍影片不是只要吐苦水，而是想喚醒公共意識。他說：「這是一次恐怖的經驗，幸好我們平安回家。我擔心的是，萬一狀況比我更脆弱的人，獨自前往條件更糟糕的地方，就可能陷入滯留當地的困境。」

護照 遣返 泰國

上一則

美參院外委會通過4法案 4月川習會前凸顯美台夥伴關係

延伸閱讀

2024年美國人預期壽命79歲創新高 男女差距縮小

2024年美國人預期壽命79歲創新高 男女差距縮小
假扮FBI探員要求放健保CEO殺手 明尼蘇達州披薩店員被捕

假扮FBI探員要求放健保CEO殺手 明尼蘇達州披薩店員被捕
明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄
北加保守派人士挖百呎地下碉堡 13把槍與萬發彈藥曝光

北加保守派人士挖百呎地下碉堡 13把槍與萬發彈藥曝光

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50
屋主如因醫療需求進行住宅改造，例如為輪椅使用者建造無障礙坡道，可扣除安裝或建造費用。(美聯社)

報稅季將至 屋主別錯過這些抵扣 還要注意兩項變動

2026-01-24 03:21
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤
紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲
明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄
夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領