末日時鐘79年來最逼近午夜 人類距毀滅僅剩「85秒」

世界新聞網王若馨／即時報導
「原子科學家公報」成員在記者會上展示2026年的末日時鐘。(美聯社)
被稱為「末日時鐘」(Doomsday Clock)、數十年來象徵人類距離世界末日倒數的指標，今日被撥向史上最接近毀滅的一刻。

原子科學家公報(Bulletin of Atomic Scientists)的科學家27日公告將這座象徵性時鐘往前推進4秒，設定為距離午夜僅剩85秒；這也是末日時鐘79年來最接近世界終結的一次。

什麼是末日時鐘？

末日時鐘並非實際進行倒數計時的裝置，而是一個象徵性指標。

它由總部設於芝加哥的非營利組織「原子科學家公報」於1947年創立，用來衡量人類面臨毀滅性危機的程度；創設之初正值冷戰，美蘇高度對峙，主要憂慮來自核武器威脅。

該組織每年邀集科學家與諾貝爾獎得主評估全球情勢，並於1月決定是否調整指針位置。

「原子科學家公報」指出，目前全球穩定同時受到多重威脅，包括核武風險、氣候變遷，以及具高度破壞性的科技發展等。

末日時鐘誕生於1947年6月，當時美國藝術家蘭斯多夫(Martyl Langsdorf)受邀為「原子科學家公報」期刊設計封面。首任主編拉比諾維奇(Eugene Rabinowitch)曾表示，該組織希望透過這個強烈的視覺象徵，「把人們嚇回理性」，因為冷戰似乎正一步步將人類推向核戰。

蘭斯多夫後來回憶，最初將時鐘設在距午夜7分鐘，只是因為「看起來順眼」。

直到2020年之前，末日時鐘的指針從未逼近到距午夜不到兩分鐘。

「原子科學家公報」總裁兼執行長貝爾(Alexandra Bell)表示：「每一秒都很關鍵，而我們正在耗盡時間。這是一個殘酷的事實，卻正是我們所處的現實。世界從未像現在這樣，這麼接近午夜。」

「末日時鐘」被往前推進4秒，距離午夜僅剩85秒。(美聯社)

