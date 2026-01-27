被點名要求下台 國土安全部長諾姆陷政治風暴

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）。（美聯社）

退伍軍人醫院37歲加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)在明尼亞波利斯遭聯邦幹員開槍打死事件持續延燒，國土安全部 長諾姆(Kristi Noem)身陷政治風暴。民主黨 賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)27日發表聲明，呼籲川普總統立即開除諾姆。費特曼聲明指出，川普應以前總統拜登為前車之鑑，不要重蹈覆轍，當年共和黨陣營對國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)工作表現提出大量申訴，拜登卻力挺到底。

聲明寫道：「川普總統，我直接呼籲立即開除諾姆部長。已經有美國人民喪命了。她違背了國土安全部核心任務，把您的邊境安全政績搞得一團亂。」

費特曼以梅奧卡斯為例在聲明中對川普喊話說：「千萬別犯下跟拜登一樣的錯誤，沒有開除極度無能的國土安全部長。」

另一方面，時代雜誌(TIME)27日報導，明尼亞波利斯出現第二名美國公民被聯邦幹員開槍擊斃的事件後，要求彈劾 諾姆呼聲再次高漲。

普雷蒂案24日發生後，諾姆第一時間對媒體說，普雷蒂「持9毫米半自動手槍接近邊境巡邏人員」，要求解除武器時出現「暴力反應」。諾姆同時呼應白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)說詞，指控普雷蒂是「本土恐怖份子」。

不過，多支現場直擊影片顯示，普雷蒂拿著手機，不是手槍。明尼亞波利斯警察局表示，普雷蒂擁有合法攜槍執照，並無對執法人員揮舞槍枝的任何證據。

報導指出，明州婦人芮妮‧古德(Renee Nicole Good)7日被聯邦幹員開槍打死之後，諾姆便面臨彈劾聲浪。民主黨國會議員發起的諾姆彈劾案，已有111名民主黨聯邦眾議員連署。

隨著普雷蒂事件發酵，知名共和黨人物都出面要求調查必須保持透明化，諾姆下台壓力升高。

民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)26日在影片聲明說，諾姆應該自行請辭下台，「如果不辭職，國會應該發動彈劾讓她去職」。華倫說：「在美國，我們相信究責，不是謊言。」

民主黨佛蒙特州聯邦眾議員威爾希(Peter Welch)26日表示：「兩名美國公民死亡是很嚴重的狀況，她卻說人家是本土恐怖份子，諾姆非走不可。」

