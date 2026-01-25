我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官宣：暴雪來襲 紐約市公校26日關閉 轉遠距教學

最後一眼 逾10萬人搶今天上野動物園貓熊參觀名額

ICE明州開槍再奪命 家屬地方官員影星齊批評

中央社明尼阿波利斯25日綜合外電報導
明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲加護病房男性護理師普雷蒂遭ICE探員槍殺後，一塊寫著他名字的牌子放在室外的椅子上。（路透）
明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲加護病房男性護理師普雷蒂遭ICE探員槍殺後，一塊寫著他名字的牌子放在室外的椅子上。（路透）

美國聯邦移民執法官員昨天在明尼蘇達州明尼阿波利斯市開槍擊斃37歲加護病房男性護理師普雷蒂（Alex Pretti），引發家屬、地方領袖以及好萊塢明星強烈批評。

不到3週前，移民暨海關執法局（ICE）剛在明尼阿波利斯（Minneapolis）掃蕩非法移民的行動中，擊斃育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）。

國土安全部（DHS）稱，普雷蒂持有一把手槍和彈藥，但現場手機錄影曝光後，外界嚴重質疑聯邦政府的說法。以下是法新社整理各界對這起事件的反應。

● 地方領袖

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）稱這起槍擊事件「令人震驚」，並要求由州政府主導調查。

華茲在記者會上表示：「聯邦政府不被信任可主導這項調查。州政府會處理，就是這樣。」

路易斯安那州共和黨籍聯邦參議員凱西迪（Bill Cassidy）在社群平台X寫道：「明尼阿波利斯發生的事情令人極度不安。ICE和國土安全部的公信力處於危急關頭。」他並稱「必須由聯邦與州攜手徹查」。

明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）呼籲總統川普（Donald Trump）終止不時引發暴力示威的移民掃蕩行動。

佛雷在記者會上表示：「現在是展現領袖作為的時候。這一刻，請以明尼阿波利斯、以美國為優先。讓我們一起實現和平，結束這項行動。」

● 家屬與同事

普雷蒂的父母透過聲明表示，普雷蒂是個「充滿愛心的人，他深切關懷家人朋友」。

他們說：「關於我們的兒子，政府說的謊言令人髮指、應受斥責且讓人作噁。」

「當受到川普派出的ICE膽小殺人惡棍攻擊時，亞力克斯（普雷蒂）顯然沒拿槍。」

明尼阿波利斯退伍軍人醫院感染科主管德雷孔亞（Dimitri Drekonja）是普雷蒂的同事。他在社交平台Bluesky稱普雷蒂「秉性善良，樂於助人」，是一名「支援重症退伍軍人」的護理師。

● 好萊塢

昨天參加猶他州日舞影展（Sundance Film Festival）的好萊塢（Hollywood）明星，也在紅毯上大聲譴責這起事件。

奧莉薇亞懷爾德（Olivia Wilde）表示，這起槍擊事件讓人「難以置信」。

她對法新社說：「我無法相信我們正目睹人們當街被殺害。」

「這些勇敢的美國民眾走上街頭，抗議這些ICE『官員』不公正行為，如今看到他們被殺，真的讓人難以置信。我們絕不能讓這件事成為常態。」

娜塔莉波曼（Natalie Portman）向法新社形容自己對這個「恐怖日子」的感受時，情緒變得激動。

她說：「我國現在發生的事情實在駭人聽聞。…川普、（國土安全部長）諾姆（Kristi Noem）以及ICE對我國公民還有無證人士的所作所為令人憤怒，必須停止。」

● 支持擁槍權的團體

擁槍權倡議者常是川普的堅定支持者，但一些人對川普政府迅速把普雷蒂合法擁槍與傷人意圖做連結表達憂慮。

美國持槍者協會（Gun Owners of America）譴責加州聯邦檢察官埃塞利（Bill Essayli）發表的聲明。埃塞利日前在X平台寫道：「如果你帶槍靠近執法人員，他們依法得以朝你開槍的可能性很高。」

美國持槍者協會表示：「第二修正案保障美國人在抗議時攜帶武器的權利，聯邦政府不得侵犯。」

全國步槍協會（National Rifle Association）指出，埃塞利此番言論的看法「危險且錯誤」。

該協會於X平台寫道：「負責任的公開發言應該等待完整調查結果，而不是概括推論並妖魔化守法的公民。」

川普 非法移民 ICE

上一則

全美37州酷寒壟罩 1.9億人對抗低溫

延伸閱讀

川普指北約盟軍在阿富汗躲後方 改口讚英軍偉大勇敢

川普指北約盟軍在阿富汗躲後方 改口讚英軍偉大勇敢
頂住川普降息壓力 聯準會料維持利率不變

頂住川普降息壓力 聯準會料維持利率不變
「梅蘭妮亞」紀錄片1/30上映 看她在川普就職前20天生活

「梅蘭妮亞」紀錄片1/30上映 看她在川普就職前20天生活
川普：盟國要各自負起國防責任

川普：盟國要各自負起國防責任

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51

超人氣

更多 >
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄
直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂