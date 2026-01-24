我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共中央軍剩2人 學者：習近平對台動武可能性低

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

3周內2死 明州州長痛批聯邦 現場一度高度緊張

中央社明尼亞波利斯24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
明州再發生槍擊事件，現場一度陷入「高度危險」局面。(路透)
明州再發生槍擊事件，現場一度陷入「高度危險」局面。(路透)

美國聯邦移民執法官員今天在明尼蘇達州明尼亞波利斯開槍擊斃一名持槍男子，這是該市近期第二起平民遭開槍身亡事件，引發州政府官員強烈不滿和新一波抗議。

不到3周前，移民暨海關執法局（ICE）在掃蕩非法移民行動中，擊斃37歲女子古德（Renee Good）。

國土安全部表示，今天在明尼亞波利斯（Minneapolis）遭聯邦探員開槍擊斃的一名男子持9mm半自動手槍接近美國邊境巡邏隊（USBP）官員，並在警方試圖解除其武裝時「激烈反抗」。

不過，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）痛批這起槍擊事件「令人震驚」，並要求由州政府主導調查。

先前美聯社報導，中槍身亡的這名男子現年51歲，不過根據明尼亞波利斯警察局長奧哈拉（Brian O'Hara），該名男子是37歲的當地居民，據信為美國公民。

奧哈拉表示對方是合法持槍人，且沒有犯罪紀錄。

法新社報導，槍擊事件後，國土安全部在社群媒體X平台表示：「探員擔心自身性命及其他同僚的生命安全，因此開槍防禦。現場醫護人員立即對該名男子進行急救，但他在現場被宣告死亡。」

社群媒體上流傳且隨後經官方證實的一段影片顯示，數名執法人員（其中至少一人身穿標有「POLICE」字樣的背心）包圍倒地男子並多次毆打，現場傳出多聲槍響。

明尼亞波利斯市長佛雷（Jacob Frey）絲毫不留情面，敦促總統川普（Donald Trump）終止聯邦移民掃蕩行動，因為這項行動已多次引發激烈示威。

奧哈拉表示，槍擊事件後現場一度陷入「高度危險」局面，並呼籲民眾避免前往該區域。

隨著人群不斷聚集，並有民眾以大型垃圾桶架設路障，阻塞現場，警方宣告抗議活動屬於非法集會，並施放催淚瓦斯。

自1月7日以來，抗議者每天都在以明尼亞波利斯（Minneapolis）和聖保羅（St. Paul）合稱的雙子城（Twin Cities）集會。當天，37歲女子古德遭到一名移民暨海關執法局（ICE）執法人員羅斯（Jonathan Ross）開槍擊斃。羅斯至今未被停職或起訴。

本周，探員欲逮捕一名男子的同時，也帶走其5歲兒子，再度引爆群眾怒火。

槍擊 非法移民 ICE

上一則

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

延伸閱讀

川普強硬移民政策引反彈 明州爆發大規模示威

川普強硬移民政策引反彈 明州爆發大規模示威
ICE槍殺案 多家民調顯示逾半民眾認為不當使用武力

ICE槍殺案 多家民調顯示逾半民眾認為不當使用武力
涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長

涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長
明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲

引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲