騙2000多人得手3.8億 買遊艇豪宅瘋狂炫富…佛州男認罪

記者顏伶如／即時報導
柏克哈特在墨西哥聖盧卡斯角購買210萬元康斗公寓。示意圖，非新聞所指公寓。（路透）
54歲男子柏克哈特(Todd Burkhalter)頂著金融集團執行長(CEO)頭銜，經常在社群媒體炫耀買遊艇、買外國豪宅、租用私人專機等大手筆消費，實際上金錢來自規模3億8000萬元的「龐式騙局」(Ponzi scheme)，受害投資客超過2000人。柏克哈特遭到聯邦詐騙罪名起訴之後坦承犯罪，這起案件創下喬治亞州史上金額最高的詐騙案例。

喬治亞州北區聯邦檢察官赫茲柏格(Theodore S. Hertzberg)21日發表聲明說，「驅動理財規畫公司」(Drive Planning)執行長柏克哈特坦承從2020年9月到2024年6月間，總共詐騙2000多名投資人，得手金額超過3億8000萬元，用來資助奢華生活開銷。

赫茲柏格指出，柏克哈特接受聯邦調查期間依然繼續從事詐騙。他說，柏克哈特對投資人造成巨大傷害，「今日的認罪只是究責的第一步」。檢方請求法院對柏克哈特判處17年半有期徒刑。

根據聯邦調查，來自佛羅里達州的柏克哈特在喬州艾爾法瑞塔(Alpharetta)開設公司，對投資人聲稱有良好投資機會，包括迅速取得房屋貸款、利用房地產基金套利。柏克哈特對投資人宣傳說，投資方式「簡單方便」，每三個月就可收到10%獲利，鼓勵投資人動用退休存款及儲蓄帳戶。

根據調查，柏克哈特聲稱公司有房地產所為抵押，其實房地產並不存在。柏克哈特聲稱與喬州各地知名房地產開發商關係密切，並有地產商房地產做為擔保，博取投資人信任。投資者參加投資的資金，被柏克哈特拿來購買一艘200萬的遊艇，在墨西哥聖盧卡斯角(Cabo San Lucas)購買210萬元康斗公寓，購買兩輛2024年份的路虎(Land Rover)及一輛2020年份的普雷沃斯特馬拉松豪華露營車(Prevost Marathon motorcoach)。

柏克哈特的投資詐騙廣告還滲透到美國職棒大聯盟(Major League Baseball)，「驅動理財規畫公司」出現在坦帕灣光芒隊(Tampa Bay Ray)主場純品康納球場(Tropicana Field)本壘板後方贊助廠商之列。

證券管理委員會(SEC)2024年3月對柏克哈特展開調查，但他持續經營詐騙，到2024年9月前獲利數千萬。

