我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極地寒流襲芝城 體感溫度下探華氏零下25度

採99年租約或波多黎各模式 川普格陵蘭方案本周分曉

漁翁得利…川普與歐洲鬧翻有助於中國提振出口

編譯任中原／綜合外電
美國總統川普威脅要對歐盟祭出關稅，對於正在尋求擴大出口的中國可說是來得正是時候，北京不僅獲得一些喘息空間，還可乘機加強與歐洲之間的貿易。圖為中國大陸上海港。路透
美國總統川普威脅要對歐盟祭出關稅，對於正在尋求擴大出口的中國可說是來得正是時候，北京不僅獲得一些喘息空間，還可乘機加強與歐洲之間的貿易。圖為中國大陸上海港。路透

彭博資訊報導，美國總統川普威脅要對歐盟祭出關稅，對於正在尋求擴大出口的中國可說是來得正是時候，北京不僅獲得一些喘息空間，還可乘機加強與歐洲之間的貿易。但另一方面，中國可能不會大力刺激國內消費。

中國與加拿大上周簽署貿易協議，加拿大將取消對中國電動車的關稅措施。隨著未來幾周英國首相施凱爾與德國總理梅爾茨將相繼走訪北京，北京當局正設法再下兩城，尋求在貿易方面取得類似成果。

麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊表示，「今年中國的貿易摩擦風險將顯著下降，而且由於出口仍將強勁，因此當局不會大力刺激內需」。他預測2026年中國出口額將成長6%。彭博資訊的調查結果也顯示，經濟學家預測今年只會調降利率0.2個百分點。

德國財政部長克林拜耳在19日強調局勢改變了，他宣稱歐盟能夠承受川普挑釁的程度「已經達到極限」。歐盟現在正考慮對中國電動車採取最低售價限制，而非實施關稅，象徵歐盟正在重新調整對中國的立場，這對比亞迪是一大潛在利多。

北京也在推動雙方重啟「歐─中廣泛性投資協定（CAI）」談判。這項協定將使歐洲企業擴大進入中國市場，並打破中國在歐盟的投資壁壘，但歐盟官員在公開場合仍表示對這項協定興趣不大。

法國外貿銀行首席亞大經濟學者加西亞-埃雷羅表示，「中國一直在施加壓力，現在由於歐盟對川普絕望，或許會接受這項協定」。

英國首相施凱爾預定元月稍晚訪中，中方可將催促英國進一步開放市場。中國奇瑞汽車的傑酷品牌車去年元月才在英國推出，現在銷售量已經超過本田、雪鐵龍和保時捷。

北京龍洲經訊的中國經濟學家何偉指出，「未來五年，或至少是在可預的未來，出口仍將是中國經濟成長的重要支柱」，這部分歸因於全球經濟的需求強勁，「這種從外部需求轉向內部需求的轉變，將是一個中長期過程」。

由於刺激消費的措施有限，經濟學家預測2026年中國的通膨率仍將是負數，這意味著企業營收及勞工薪資仍承受壓力。

歐盟 川普 關稅

上一則

數百萬棟房屋買賣交易 取決於天然災害暴露風險評分

下一則

CNN：白宮東廂最高機密地下碉堡的興建計畫

延伸閱讀

採99年租約或波多黎各模式 川普格陵蘭方案 達沃斯見真章

採99年租約或波多黎各模式 川普格陵蘭方案 達沃斯見真章
降低生活成本 僅16%共和黨人認為川普「貢獻很大」

降低生活成本 僅16%共和黨人認為川普「貢獻很大」
川普因格陵蘭揚言對歐洲八國加徵關稅 但對歐盟個別懲罰辦得到嗎？

川普因格陵蘭揚言對歐洲八國加徵關稅 但對歐盟個別懲罰辦得到嗎？
歐洲對抗川普關稅 馬克宏推動「反脅迫工具」反制

歐洲對抗川普關稅 馬克宏推動「反脅迫工具」反制

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42
國會參院老齡委員會召開聽證會，點名指控中國是跨國詐騙集團的重要幕後推手。圖為以對中鷹派立場而知名的委員會主席斯科特。(聽證會直播截圖，參院老齡委員會提供)

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

2026-01-15 10:35

超人氣

更多 >
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE