我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資談判再度破裂 紐約市護士繼續大罷工

小長假遇連日降雪 曼哈頓華埠街頭人潮不減 店家受影響程度不一

數百萬棟房屋買賣交易 取決於天然災害暴露風險評分

記者顏伶如／即時報導
發生洪災的天然災害暴露風險指數影響房價。(美聯社)
發生洪災的天然災害暴露風險指數影響房價。(美聯社)

準備賣掉新罕布夏州白山(White Mountains)度假康斗公寓時，屋主西蒙奧內(John Simeone)原以為必定輕鬆順利，但房子8月放上房地產市場時，他形容自己：「彷彿被一道閃電擊中頭部。」房地產資訊網站Zillow上，有著三個臥室的這棟連排屋公寓，在發生洪災的天然災害暴露風險指數裡標示「風險極高」，等級10分最危險，房子評分為9分。然而，點入風險評估連結卻會看到評分屬於地址完全不一樣的另一棟房子。西蒙奧內這棟位於林肯(Lincoln)的度假康斗公寓，距離最靠近的河流水面其實有60呎高。

西蒙奧內認為，天然災害暴露風險指數把買家通通嚇跑，降價到76萬9000元之後，依然乏人問津。

華爾街日報18日報導，百萬計數的賣房及買房消費者目前陷入天然災害暴露風險指數評分高低的抗爭，以及誰能看到評分訊息的角力。直到2025年11月之前，出現在主要房地產資訊平台的天然災害暴露風險指數，均由規模雖小卻在氣候變遷研究有著龐大影響力的非營利研究機構「第一街基金會」(First Street)提供。

「第一街基金會」根據房子面臨野火、強風、高溫、不良空氣品質等氣候狀況時的脆弱程度做出評分。房地產業者強力反彈之下，Zillow從11月起把天然災害暴露風險指數從平台移除，但允許買房消費者點擊連結查看資料。其他房地產資訊網站依然顯示天然災害暴露風險指數評分，某些網站如果接到賣房屋主投訴則會隱藏評分訊息。

西蒙奧內提出申訴之後，Redfin以及Realtor.com都將天然災害暴露風險指數從他的售屋訊息裡移除。

報導指出，根據Zillow在2025年完成的分析研究，洪水、火災風險指數較高的房屋通常較難賣出；自然災害風險較高的房子也經常被迫提供「天災折扣」(disaster discount)，最後成交價格遠低於屋主原先的掛牌價。

某些賣房屋主指出，「第一街基金會」的評分不準確，但很難要求更改。以西蒙奧內的度假公寓為例，被評為洪災指數9分的原因是，房子未來15年有97%機率會面臨1吋淹水。華爾街日報詢問地址錯誤問題之後，「第一街基金會」才修改評分報告，改成7分。西蒙奧內表示：「7分雖然已經有改善，但還是很離譜。」

房地產 華爾街 新罕布夏州

上一則

住房危機／去年查封房產劇增14% 佛州最嚴重 今年可能更糟

延伸閱讀

淨資產逾500萬…120萬人未來10年將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人未來10年將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
拉斯維加斯房產需求熱 錢景閃亮

拉斯維加斯房產需求熱 錢景閃亮
南灣已關閉知名私校BASIS 地產被亞利桑納房地產投資者買下

南灣已關閉知名私校BASIS 地產被亞利桑納房地產投資者買下

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42
國會參院老齡委員會召開聽證會，點名指控中國是跨國詐騙集團的重要幕後推手。圖為以對中鷹派立場而知名的委員會主席斯科特。(聽證會直播截圖，參院老齡委員會提供)

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

2026-01-15 10:35

超人氣

更多 >
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲