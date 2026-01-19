數百萬棟房屋買賣交易 取決於天然災害暴露風險評分

發生洪災的天然災害暴露風險指數影響房價。(美聯社)

準備賣掉新罕布夏州 白山(White Mountains)度假康斗公寓時，屋主西蒙奧內(John Simeone)原以為必定輕鬆順利，但房子8月放上房地產 市場時，他形容自己：「彷彿被一道閃電擊中頭部。」房地產資訊網站Zillow上，有著三個臥室的這棟連排屋公寓，在發生洪災的天然災害暴露風險指數裡標示「風險極高」，等級10分最危險，房子評分為9分。然而，點入風險評估連結卻會看到評分屬於地址完全不一樣的另一棟房子。西蒙奧內這棟位於林肯(Lincoln)的度假康斗公寓，距離最靠近的河流水面其實有60呎高。

西蒙奧內認為，天然災害暴露風險指數把買家通通嚇跑，降價到76萬9000元之後，依然乏人問津。

華爾街 日報18日報導，百萬計數的賣房及買房消費者目前陷入天然災害暴露風險指數評分高低的抗爭，以及誰能看到評分訊息的角力。直到2025年11月之前，出現在主要房地產資訊平台的天然災害暴露風險指數，均由規模雖小卻在氣候變遷研究有著龐大影響力的非營利研究機構「第一街基金會」(First Street)提供。

「第一街基金會」根據房子面臨野火、強風、高溫、不良空氣品質等氣候狀況時的脆弱程度做出評分。房地產業者強力反彈之下，Zillow從11月起把天然災害暴露風險指數從平台移除，但允許買房消費者點擊連結查看資料。其他房地產資訊網站依然顯示天然災害暴露風險指數評分，某些網站如果接到賣房屋主投訴則會隱藏評分訊息。

西蒙奧內提出申訴之後，Redfin以及Realtor.com都將天然災害暴露風險指數從他的售屋訊息裡移除。

報導指出，根據Zillow在2025年完成的分析研究，洪水、火災風險指數較高的房屋通常較難賣出；自然災害風險較高的房子也經常被迫提供「天災折扣」(disaster discount)，最後成交價格遠低於屋主原先的掛牌價。

某些賣房屋主指出，「第一街基金會」的評分不準確，但很難要求更改。以西蒙奧內的度假公寓為例，被評為洪災指數9分的原因是，房子未來15年有97%機率會面臨1吋淹水。華爾街日報詢問地址錯誤問題之後，「第一街基金會」才修改評分報告，改成7分。西蒙奧內表示：「7分雖然已經有改善，但還是很離譜。」