4歲健康女童因流感併發症亡 醫師籲家長不可掉以輕心

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，這個流感季節全美國已有至少17名兒童死於流感，隨著更多州完成數據通報，死亡人數可能上升。示意圖。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)16日報導，四歲猶他州女童艾莉‧魯德(Ellie Rudd)得到流感及腺病毒(adenovirus)共同感染後併發肺炎與敗血症而過世，女童母親莎拉(Sarah Rudd)說，艾莉是所有孩子裡最健康的，沒有任何健康問題，濕疹、蛀牙都沒有，不明白為何病情嚴重惡化。聖誕節當天，艾莉家裡開始有人得到流感，艾莉則在1月6日病逝，穿著阿姨送的最後一份禮物「冰雪奇緣」(Frozen)艾莎公主造型服下葬。

聯邦疾病防治中心 (CDC)統計顯示，這個流感季節全美國已有至少17名兒童死於流感，隨著更多州完成數據通報，死亡人數可能上升。從2024年到2025年的流感季節，曾經創下單季289名兒童死於流感的新高紀錄。

名為「K分支」(subclade k)的流感新變異株正在快速蔓延，傳染病學專家擔心今年死亡人數可能比去年還多。

范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心兒童傳染病學教授克瑞奇(Buddy Creech)表示，變異病株在醫學界完成流感疫苗 預測之後才出現，若要更改疫苗為時已晚。

育有四個孩子的莎拉‧魯德說，自己是家裡第一個生病的，但其他人看起來都沒事，不過14個月大的寶寶丹妮(Dani)後來反覆發燒，幸好很快恢復健康，她的丈夫麥可(Michael)則出現間歇發燒。等到麥可好轉時，6歲瑪麗珍(Mary Jane)、4歲艾莉、3歲凱勒(Kyler)都被傳染，元旦當天都出現流感症狀。魯德夫妻都未接種流感疫苗。

孩子當中病情最嚴重是瑪麗珍，服用兒童布洛芬(Ibuprofen)後恢復。艾莉1月2日因為嚴重咳嗽而送醫，驗出有流感與腺病毒，X光檢查沒有肺炎跡象，但血氧濃度僅85%。住院治療後，艾莉下腹疼痛，血氧驟降，開始吐血，後續檢查證實有肺炎，開始出現敗血症，被轉診到鹽湖城兒童醫院接上葉克膜(ECMO)，1月5日心臟出現血栓，後來出現嚴重中風 ，6日宣告不治。