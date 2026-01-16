我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬查多轉送和平獎章給川普 學者批不尊重諾貝爾獎

前亞州聯邦參議員席納瑪遭控與保鑣搞婚外情被提告

4歲健康女童因流感併發症亡 醫師籲家長不可掉以輕心

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，這個流感季節全美國已有至少17名兒童死於流感，隨著更多州完成數據通報，死亡人數可能上升。示意圖。(美聯社)
聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，這個流感季節全美國已有至少17名兒童死於流感，隨著更多州完成數據通報，死亡人數可能上升。示意圖。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)16日報導，四歲猶他州女童艾莉‧魯德(Ellie Rudd)得到流感及腺病毒(adenovirus)共同感染後併發肺炎與敗血症而過世，女童母親莎拉(Sarah Rudd)說，艾莉是所有孩子裡最健康的，沒有任何健康問題，濕疹、蛀牙都沒有，不明白為何病情嚴重惡化。聖誕節當天，艾莉家裡開始有人得到流感，艾莉則在1月6日病逝，穿著阿姨送的最後一份禮物「冰雪奇緣」(Frozen)艾莎公主造型服下葬。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，這個流感季節全美國已有至少17名兒童死於流感，隨著更多州完成數據通報，死亡人數可能上升。從2024年到2025年的流感季節，曾經創下單季289名兒童死於流感的新高紀錄。

名為「K分支」(subclade k)的流感新變異株正在快速蔓延，傳染病學專家擔心今年死亡人數可能比去年還多。

范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心兒童傳染病學教授克瑞奇(Buddy Creech)表示，變異病株在醫學界完成流感疫苗預測之後才出現，若要更改疫苗為時已晚。

育有四個孩子的莎拉‧魯德說，自己是家裡第一個生病的，但其他人看起來都沒事，不過14個月大的寶寶丹妮(Dani)後來反覆發燒，幸好很快恢復健康，她的丈夫麥可(Michael)則出現間歇發燒。等到麥可好轉時，6歲瑪麗珍(Mary Jane)、4歲艾莉、3歲凱勒(Kyler)都被傳染，元旦當天都出現流感症狀。魯德夫妻都未接種流感疫苗。

孩子當中病情最嚴重是瑪麗珍，服用兒童布洛芬(Ibuprofen)後恢復。艾莉1月2日因為嚴重咳嗽而送醫，驗出有流感與腺病毒，X光檢查沒有肺炎跡象，但血氧濃度僅85%。住院治療後，艾莉下腹疼痛，血氧驟降，開始吐血，後續檢查證實有肺炎，開始出現敗血症，被轉診到鹽湖城兒童醫院接上葉克膜(ECMO)，1月5日心臟出現血栓，後來出現嚴重中風，6日宣告不治。

流感疫苗 聯邦疾病防治中心 中風

上一則

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

延伸閱讀

流感病例稍減 衛生官員：還不能放鬆

流感病例稍減 衛生官員：還不能放鬆
🎙️流感令全身痠痛、咳嗽、喉嚨痛…這些患者須警惕繼發性感染 更嚴重

🎙️流感令全身痠痛、咳嗽、喉嚨痛…這些患者須警惕繼發性感染 更嚴重
超級流感變異病毒襲加州 住院人數創新高

超級流感變異病毒襲加州 住院人數創新高
超級流感變異病毒襲加州 住院人數創新高

超級流感變異病毒襲加州 住院人數創新高

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
民航機師待遇雖高，但必須受嚴格聯邦法規限制，並且承受許多挑戰與壓力。(美聯社)

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

2026-01-10 01:05
國會參院老齡委員會召開聽證會，點名指控中國是跨國詐騙集團的重要幕後推手。圖為以對中鷹派立場而知名的委員會主席斯科特。(聽證會直播截圖，參院老齡委員會提供)

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

2026-01-15 10:35

超人氣

更多 >
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人