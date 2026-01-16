稅率逾18%富豪稅若上路 西雅圖對高收入族群課稅負擔最重

西雅圖高收入居民可能面臨超過18%稅率。示意圖（路透）

華府智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)本周發布最新報告指出，如果華盛頓州 提議的9.9%稅率富豪稅(millionaire;s tax)上路實施，西雅圖 高收入族群的薪資所得與受限權利股票單位(Restricted Stock Units)完全歸屬(vest)時，各種地方稅合計稅率將達18.037%，在全國各地負擔最重，第二名是紐約市 的14.776%，第三名是俄勒岡州波特蘭的14.7737%。

華盛頓州州長佛格森(Bob Ferguson)13日在州情咨文(State of the State)演說表示，華州擬對調整後總收入(adjusted gross income)每年超過100萬元的部分徵稅9.9%，如此一來每年可創造35億元稅收，做為基礎建設與幼稚園到高中(K-12)教育經費以及為勞動家庭擴大稅收抵免等用途。

西雅圖高收入居民可能面臨超過18%稅率，包括9.9%富豪稅、0.58%華州長照稅(WA Cares tax)、5%西雅圖社會住宅稅(Social Housing tax)、2.557%西雅圖啟動工資支出稅(JumpStart Payroll Expense Tax)。

「稅務基金會」資深研究員瓦查克(Jared Walczak)指出，富豪稅稅務負擔主要落在小型企業以及領取RSUs做為報酬的科技界勞工。

簡稱RSUs的受限權利股票單位是科技界常見的薪酬福利，企業承諾當員工滿足服務年限、業績達標等特定條件後，把某個數量的公司股票授予員工。

瓦查克分析，富豪稅對於還沒上市的新創公司員工尤其不利，因為RSUs很可能是一次全數發放。瓦查克指出，西雅圖是科技重鎮，但越來越多本來以西雅圖為總部的企業，紛紛把事業移到別州。

亞馬遜(Amazon)、微軟公司(Microsoft)企彆總部都在西雅圖。西雅圖也是谷歌(Google)、蘋果公司(Apple)、Meta等科技企業的重要辦公室所在地。

瓦查克指出，西雅圖原本就有高額薪資稅，如果再加上富豪稅，西雅圖將失去長期以來具備的優勢，不只是西雅圖，就連華盛頓州也對科技員工、創業家、小型企業負責人失去吸引力。