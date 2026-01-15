我的頻道

全美首創 Costco新倉儲超市將進駐南加住商混合區

台女星吳佩慈婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

涉操縱美大學及中國職籃比賽 20人遭起訴

中央社紐約15日綜合外電報導
賓州聯邦檢察官15日指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。圖由左至右為：已被停職的波特蘭拓荒者隊總教練畢拉普斯（Chauncey Billups)、邁阿密熱火隊後衛羅齊爾（Terry Rozier）、騎士隊前隊員瓊斯（Damon Jones）。（美聯社）
根據今天公布的起訴書，賓州聯邦檢察官指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。這是美國合法運動博彩日益盛行背景下，最新一起指控運動員作弊的案件。

路透報導，這份長達70頁的起訴書點名10多名前大學與職籃球員，以及先前因涉及大規模美國職籃NBA操盤案而被起訴的2名運動博弈圈的網紅。他們面臨體育賽事賄賂、電信詐欺以及共謀罪等指控。

費城聯邦檢察官指控，這起操盤計畫始於2022年，當時幾名被告開始招攬並賄賂中國男子籃球職業聯賽（CBA）球員，要求他們在比賽中故意表現不佳，以確保對其球隊所下的特定賭注能夠獲利。

檢察官指出，這項操盤計畫在2023至2024賽季擴大到美國大學籃球，被告收買球員以操縱賽果，確保球隊最終勝分低於讓分盤所設定的預期門檻。

檢察官表示，合法運動博彩的快速普及，使操盤者能透過分散下注的方式規避監管機構追查。

兩名被告、體育博彩網紅韓能（Shane Hennen）與費爾利（Marves Fairley），曾於去年10月與邁阿密熱火球員羅齊爾（Terry Rozier）及前克里夫蘭騎士後衛瓊斯（Damon Jones）一起，被控利用內部資訊，包括未公開的球員健康報告，操縱NBA比賽賭盤。4人在該案中均表示不認罪。

這些指控在布魯克林聯邦法院公布，同時還有另一宗相關案件，涉及10多名被告，包括波特蘭拓荒者隊總教練、NBA名人堂球星畢拉普斯（Chauncey Billups）。他被指控涉嫌利用高科技設備，操縱非法撲克牌賭局。畢拉普斯及其共同被告均表示不認罪。

NBA 費城 賓州

美貿易代表:美國、宏都拉斯有意儘速展開貿易談判

