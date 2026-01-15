我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭信用卡公司提告

無連任壓力 共和黨參議員提里斯公開與川普唱反調

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北卡州聯邦參議員提里斯。（路透）
北卡州聯邦參議員提里斯。（路透）

已經宣布任期結束便將退休的共和黨北卡州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)，去年11月曾說與川普總統化解歧見的最佳方式就是私下溝通，透過穿梭外交(shuttle diplomacy)爭取合作，若公開抱怨並無益處，只會導致共和黨分裂。華爾街日報15日報導，提里斯本周表現證明私下溝通的時期已經結束，在格陵蘭、聯準會主席、信用卡利息等議題都挑明批評白宮。

報導指出，不必再角逐連任的提里斯，獲得了其他共和黨員很難享有自由，得以暢所欲言。

65歲的提里斯14日在參議院議場發言中，批評美國想要奪取格陵蘭、川普政府向聯準會施壓、川普放話要對信用卡利息訂定10%上限。他說，這些都是不好的建議，川普其實不應採納。

提里斯在發言裡並未針對這些政策直接批評川普，僅說川普採用了核心圈人士的餿主意。

提里斯表示，曾經對川普解釋道：「如果我還能在未來一年半對你證明什麼，我希望能證明我在乎你的政治遺產，但你身邊的人卻不在乎」。

提里斯日前批評司法部對聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾(Jerome Powell)啟動調查，但發言之後遭到川普責備。川普對媒體說，提里斯存有如此觀點，顯然不再適合擔任參議員。

幾次遭到川普批判的提里斯，評估連任選舉恐將面臨硬仗，2025年6月宣布不再尋求連任。發表聲明的時間點，就在提里斯對川普稅改法案投下反對票的不到24小時之後。提里斯投反對票的理由是法案削減了俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費。

議場發言裡，提里斯說，公開批判已經獲得效果，共和黨參院同僚紛紛跟進對調查鮑爾表示反對，對金融市場產生安撫效果，排除外界對於聯準會遭到政治化的憂慮。他說：「國會裡很多人站出來說，這麼做太超過了。」

對於川普想要拿下格陵蘭，提里斯形容「荒謬」(absurd)，並說無法相信川普竟與民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)在信用卡利息設限看法一致。提里斯指出：「覺得這是好主意的人，都沒有對總統講真話。」

川普 共和黨 格陵蘭

上一則

軍方宣布使用xAI前丈夫買股票 眾議員麥克林否認內線交易

延伸閱讀

川普受訪談伊朗前王儲：人很好但不知能否獲國內支持掌權

川普受訪談伊朗前王儲：人很好但不知能否獲國內支持掌權
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
丹麥、格陵蘭、美國在白宮3方會談「仍有基本分歧」

丹麥、格陵蘭、美國在白宮3方會談「仍有基本分歧」
川普點名烏克蘭總統澤倫斯基 是俄烏協議阻礙

川普點名烏克蘭總統澤倫斯基 是俄烏協議阻礙

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
劫機犯「DB庫柏」(D.B. Cooper)的畫像。（美聯社檔案照）

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

2026-01-08 11:36
民航機師待遇雖高，但必須受嚴格聯邦法規限制，並且承受許多挑戰與壓力。(美聯社)

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

2026-01-10 01:05

超人氣

更多 >
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役

七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方