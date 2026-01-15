無連任壓力 共和黨參議員提里斯公開與川普唱反調

北卡州聯邦參議員提里斯。（路透）

已經宣布任期結束便將退休的共和黨 北卡州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)，去年11月曾說與川普 總統化解歧見的最佳方式就是私下溝通，透過穿梭外交(shuttle diplomacy)爭取合作，若公開抱怨並無益處，只會導致共和黨分裂。華爾街日報15日報導，提里斯本周表現證明私下溝通的時期已經結束，在格陵蘭 、聯準會主席、信用卡利息等議題都挑明批評白宮。

報導指出，不必再角逐連任的提里斯，獲得了其他共和黨員很難享有自由，得以暢所欲言。

65歲的提里斯14日在參議院議場發言中，批評美國想要奪取格陵蘭、川普政府向聯準會施壓、川普放話要對信用卡利息訂定10%上限。他說，這些都是不好的建議，川普其實不應採納。

提里斯在發言裡並未針對這些政策直接批評川普，僅說川普採用了核心圈人士的餿主意。

提里斯表示，曾經對川普解釋道：「如果我還能在未來一年半對你證明什麼，我希望能證明我在乎你的政治遺產，但你身邊的人卻不在乎」。

提里斯日前批評司法部對聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾(Jerome Powell)啟動調查，但發言之後遭到川普責備。川普對媒體說，提里斯存有如此觀點，顯然不再適合擔任參議員。

幾次遭到川普批判的提里斯，評估連任選舉恐將面臨硬仗，2025年6月宣布不再尋求連任。發表聲明的時間點，就在提里斯對川普稅改法案投下反對票的不到24小時之後。提里斯投反對票的理由是法案削減了俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費。

議場發言裡，提里斯說，公開批判已經獲得效果，共和黨參院同僚紛紛跟進對調查鮑爾表示反對，對金融市場產生安撫效果，排除外界對於聯準會遭到政治化的憂慮。他說：「國會裡很多人站出來說，這麼做太超過了。」

對於川普想要拿下格陵蘭，提里斯形容「荒謬」(absurd)，並說無法相信川普竟與民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)在信用卡利息設限看法一致。提里斯指出：「覺得這是好主意的人，都沒有對總統講真話。」