MLB/紅襪輪值大升級 5年1.3億簽下蘇亞雷斯

芝加哥紅襪以5年1.3億美元大約，簽下費城人左投蘇亞雷斯。（美聯社）

美國職棒大聯盟（MLB）自由球員市場在1月14日迎來了一則重磅消息，波士頓 紅襪與左投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）達成協議，簽下一份五年、價值1.3億美元的大合約。這筆交易沒有延遲付款、沒有逃脫條款及不可交易條款，是本季紅襪自由市場的重大簽約。

現年30歲的蘇亞雷斯於2025年效力於費城 費城人，整季26場先發、得到12勝8敗，防禦率為 3.20，勝場貢獻值高達4.7。他自2018年投入大聯盟共8個球季以來，累計加權防禦率評級（ERA+）高達125，並於2024年首次入選明星賽，使他成為本季自由市場備受矚目的標的之一。

蘇亞雷斯的加入，將強化紅襪的先發輪值。原本紅襪已有克羅切（Garrett Crochet）這樣的王牌投手，加上之前透過交易補進的格雷（Sonny Gray）和奧維耶多（Johan Oviedo），還有貝洛（Brayan Bello）、桑多瓦爾（Patrick Sandoval）等多名投手。蘇亞雷斯的到來，同時提升輪值的深度及天花板，左投的特性也讓球隊在不同對戰場合能更有彈性安排。

數日前，紅襪失去明星內野手布萊格曼（Alex Bregman），布雷格曼以五年1.75億美元加盟芝加哥 小熊，紅襪雖然沒有留住這位強打者，但旋即選擇將資金投入強化投手戰力。外界分析認為，紅襪未來仍可能尋求補進更多打線火力，在自由球員及交易市場上可能還會有後續動作。

對於蘇亞雷斯個人而言，他的評價一直處於前段輪值、但非頂級王牌的階段，投球風格以速差與精準控球見長，常常能夠擾亂對手打擊節奏、降低被長打的機率。這種投球策略能幫助球隊在有限失分內吃下大量局數，蘇亞雷斯自2022年站穩輪值起，四季中有三季吃下超過150局，即使不是每場都能大量奪三振，但在守備穩健下，這類型投手對球隊來說非常有價值。

此外，《CBS Sports》球評也提到，蘇亞雷斯原先放棄了費城人提出的2200多萬美元限定報價，選擇走向自由球員市場，最終得到比預期更高的年均收入（約2600萬美元），也代表市場對他的評價。