在波特蘭遭聯邦幹員開槍的男子與委國黑幫有關 已遭起訴

記者顏伶如／即時報導
移民和海關執法局（ICE）幹員。（路透）
一名美國公民婦女7日在明尼阿波利斯被移民和海關執法局(ICE)幹員開槍擊斃之後，俄勒岡州波特蘭8日傳出兩名民眾遭聯邦幹員開槍，引起輿論關注。司法部12日新聞稿指出，在波特蘭被邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)幹員開槍的男子尼諾-蒙卡達(Luis Nino-Moncada)是非法移民，也是委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)成員，遭到緝捕時多次開車衝撞聯邦執法單位車輛，讓聯邦幹員面臨生命危險。

司法部表示，聯邦幹員基於自衛而開槍，尼諾-蒙卡達遭到起訴罪名包括以致命武器攻擊聯邦幹員的加重攻擊罪、造成聯邦公物損壞超過1000元。

尼諾-蒙卡達12日下午在聯邦法院過堂，法官下令還押。俄勒岡區聯邦區域檢察官辦公室指出，法官裁定審前聽證與羈押聽證日期為14日。

起訴書指出，尼諾-蒙卡達遇到查緝時開車衝撞遭到幹員開槍，逃逸之後不久打911電話求助，與車上另一名女子雙雙被送醫。聯邦檢察官指出，尼諾-蒙卡達就醫後對調查人員坦承駕車衝撞邊境巡邏隊車輛、企圖逃跑。

國土安全部指出，同車女子為委內瑞拉無證移民查姆布拉諾-康特拉斯(Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras)，在「阿拉瓜火車」黑幫從事賣淫，曾捲入一起波特蘭槍擊案。尼諾-蒙卡達2022年非法入境美國，查姆布拉諾-康特拉斯2023年非法入境美國。

