陸克文再度出任亞洲協會會長 專注中國分析

記者曹馨元／紐約即時報導
澳洲前總理、現澳洲駐美大使陸克文將再次出任亞洲協會會長，同時擔任政策研究所所長。(圖片來自路透社)

亞洲協會(Asia Society)12日宣布，澳洲駐美國大使、前澳洲總理陸克文(Kevin Rudd)將再次出任協會會長，同時擔任政策研究所所長。陸克文曾於2021年至2023年擔任亞洲協會會長兼執行長，並曾帶領創立「中國分析中心」。

陸克文曾兩度出任澳洲總理，並擔任外交部長、工黨領袖等職位。他精通中文，是國際公認的中國問題權威；其職業生涯始於中國研究，早年曾以外交官身分派駐北京，之後投入澳洲政壇。陸克文著有兩本探討中國及美中關係的重要著作，即2024年發表的「論習近平」(On Xi Jinping)，與2022年的「可避免的戰爭」(The Avoidable War)。

2015年，陸克文出任亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute, ASPI)的首任所長，並在研究所內部創立「中國分析中心」(Center for China Analysis)。自研究所成立之初，他即將其定位為結合理論與實踐的全球領先智庫，於數年間帶領研究所躋身全球前1%的智庫行列，在國際政策對話中頗具影響力。

鑑於當前亞太地區與全球所面臨的挑戰，陸克文在即將展開的新任期中，計畫進一步擴大政策研究所在華盛頓特區的布局，並深化亞洲協會在公共政策、藝術、文化與教育領域的研究。陸克文也將透過中國分析中心，持續在美國政策體系內就中國政策議題展開深入交流。

陸克文即將於3月31日接替康京和(Kyung-wha Kang)出任所長一職；康京和已於日前卸下職務，轉任大韓民國駐美國最高外交代表。

