因應GPS易成破口 美將資助「不受干擾」地磁導航技術

為因應GPS系統日益易受干擾，美國防部五角大廈將資助完善「不受干擾」的地磁導航系統。 美聯社

為因應日益頻繁的全球定位系統（GPS）受到干擾，美國國防部 的國防創新部門（DIU）正在發起一項旨在完善「磁導航」（magnav）系統的計畫。與GPS或中國大陸的北斗衛星導航系統不同，這屬於一種被動技術，不會因為無線電頻率被偵測而受到干擾。

Breaking Defense報導，據DIU日前發布的招標公告，這項「地磁空中無人調查系統」（GAUSS）計畫將向業界尋求「磁力數據收集平台」的試作原型，以滿足作戰人員對超越GPS的精準導航能力的需求。

招標公告指出，這項計畫將是一項「多年、多階段的計畫」，旨在展示能夠實現跨洋地磁導航的成熟地磁測繪技術。但公告中並未透露此計畫的預算和持續時間。

DIU在招標公告中表示，磁導航系統利用磁力儀偵測地殼內磁性岩石造成的地球磁場變化，「有望實現具有耐性、不受干擾的導航」，尤其是在海洋上。

雖然地球物理學家已充分了解並廣泛使用這項技術，但之所以無法更廣泛使用的原因在於，這項技術缺乏能把地磁強度與特定座標配對的高準確性、限定特定區域的「地圖」。

根據招標公告，為進行海洋測繪，對目前用於地質調查的現有機載平台進行改造「至關重要」，同時也要「透過開發能快速擴大規模的技術」來降低這麼做的成本。

此外，DIU公告也表示，「有些地區」可能需要「更可耗損的機體」，因為損失的可能性較大，需要同時兼具高準確性和低成本的系統。

鑒於一種機種可能無法提供所有所需數據，DIU預計將至少資助兩種機體和磁導航系統，一種可以飛到約3萬英呎高空，另一種則可在約2,000英呎高度掃描海平面。