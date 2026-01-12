我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗不排除襲擊中東美軍基地 川普稱將強硬回擊

危險…Google健康資訊涉誤導 恐令患者延誤治療

因應GPS易成破口 美將資助「不受干擾」地磁導航技術

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
為因應GPS系統日益易受干擾，美國防部五角大廈將資助完善「不受干擾」的地磁導航系統。 美聯社
為因應GPS系統日益易受干擾，美國防部五角大廈將資助完善「不受干擾」的地磁導航系統。 美聯社

為因應日益頻繁的全球定位系統（GPS）受到干擾，美國國防部的國防創新部門（DIU）正在發起一項旨在完善「磁導航」（magnav）系統的計畫。與GPS或中國大陸的北斗衛星導航系統不同，這屬於一種被動技術，不會因為無線電頻率被偵測而受到干擾。

Breaking Defense報導，據DIU日前發布的招標公告，這項「地磁空中無人調查系統」（GAUSS）計畫將向業界尋求「磁力數據收集平台」的試作原型，以滿足作戰人員對超越GPS的精準導航能力的需求。

招標公告指出，這項計畫將是一項「多年、多階段的計畫」，旨在展示能夠實現跨洋地磁導航的成熟地磁測繪技術。但公告中並未透露此計畫的預算和持續時間。

DIU在招標公告中表示，磁導航系統利用磁力儀偵測地殼內磁性岩石造成的地球磁場變化，「有望實現具有耐性、不受干擾的導航」，尤其是在海洋上。

雖然地球物理學家已充分了解並廣泛使用這項技術，但之所以無法更廣泛使用的原因在於，這項技術缺乏能把地磁強度與特定座標配對的高準確性、限定特定區域的「地圖」。

根據招標公告，為進行海洋測繪，對目前用於地質調查的現有機載平台進行改造「至關重要」，同時也要「透過開發能快速擴大規模的技術」來降低這麼做的成本。

此外，DIU公告也表示，「有些地區」可能需要「更可耗損的機體」，因為損失的可能性較大，需要同時兼具高準確性和低成本的系統。

鑒於一種機種可能無法提供所有所需數據，DIU預計將至少資助兩種機體和磁導航系統，一種可以飛到約3萬英呎高空，另一種則可在約2,000英呎高度掃描海平面。

國防部

上一則

就業市場停滯 26%失業者「半年找不到工作」

下一則

高中汽車技術班學生8年來修理舊車 將車送給弱勢單親媽媽

延伸閱讀

日採礦船「地球號」啟航 測試全球首例深海稀土泥抽取

日採礦船「地球號」啟航 測試全球首例深海稀土泥抽取
在日本吃漢堡

在日本吃漢堡
ISS太空人健康出狀況 NASA史上首度醫療撤離

ISS太空人健康出狀況 NASA史上首度醫療撤離
他網購狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了：跟地球道歉

他網購狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了：跟地球道歉

熱門新聞

示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
華裔妻子槍殺丈夫侄兒，由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄。德州警方示意圖，非新聞事件圖。(路透)

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

2026-01-07 20:11
福特汽車（Ford）。（路透）

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

2026-01-07 09:37
劫機犯「DB庫柏」(D.B. Cooper)的畫像。（美聯社檔案照）

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

2026-01-08 11:36

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」