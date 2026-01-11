我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎今登場「一戰再戰」9項提名成奪獎大熱門

詐騙猖獗...美加密幣ATM半年損失2.4億 恐走入歷史

ICE槍擊案引示威 明尼阿波利斯市長籲勿落川普圈套

中央社明尼阿波利斯10日綜合外電報導
明尼阿波利斯市長佛雷。（美聯社）
明尼阿波利斯市長佛雷。（美聯社）

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市長佛雷10日呼籲，抗議移民暨海關執法局探員擊斃一位37歲母親的示威者應保持和平基調，從事任何違法行為將正中美國總統川普下懷。

路透社報導，民主黨籍市長佛雷（Jacob Frey）提出警告之際，公民自由及移民權利團體準備在全國各地舉行集會，抗議美國移民暨海關執法局（ICE）探員本月7日擊斃育有3名子女的37歲女子古德（Renee Good）。關於這起槍擊案，明尼蘇達州與聯邦官員的說法大相逕庭。

明尼阿波利斯（Minneapolis）警察局長歐海拉（Brian O'Hara）表示，有示威者聚集在一棟據信接待ICE探員入住的飯店外，警方晚間在這些抗議活動上逮捕29人。

佛雷指出，示威迄今大致維持和平基調，但若有人破壞他人財產或從事其他違法行為，警方將依法逮捕。

佛雷在記者會上強調：「我們不會用製造混亂來對抗川普（Donald Trump）的混亂，他就是希望我們掉入圈套。」

古德生前在為一個追蹤、監控及記錄ICE在明尼阿波利斯行動的社群網絡擔任志工，她遭槍擊身亡前不久，約2000名聯邦探員才被派駐這個城市，ICE隸屬的國土安全部稱這是該部會「史上最大規模行動」。

民主黨籍明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）譴責，這項部署行動是「以電視實境秀治國」這樣魯莽做法的典型案例。

ICE 明尼蘇達州 移民

上一則

4度被裁員、做臨時工摔傷 南卡州65歲婦人嘆退休難

延伸閱讀

紐時：川普聽取軍事打擊伊朗選項簡報 但尚未下決定

紐時：川普聽取軍事打擊伊朗選項簡報 但尚未下決定
川普：將不會再有石油或資金流入古巴

川普：將不會再有石油或資金流入古巴
全國爆上千示威「ICE滾出去」 明州長籲和平：別上川普的當

全國爆上千示威「ICE滾出去」 明州長籲和平：別上川普的當
「美國去死」伊朗議長警告川普：可能先襲擊美軍中東基地

「美國去死」伊朗議長警告川普：可能先襲擊美軍中東基地

熱門新聞

示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
華裔妻子槍殺丈夫侄兒，由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄。德州警方示意圖，非新聞事件圖。(路透)

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

2026-01-07 20:11
福特汽車（Ford）。（路透）

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

2026-01-07 09:37
劫機犯「DB庫柏」(D.B. Cooper)的畫像。（美聯社檔案照）

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

2026-01-08 11:36

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家
美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」