美國12月就業持續緩步降溫 預料不足以使Fed月底再度降息

編譯任中原／綜合外電
美國公布去年12月就業報告，數據大多低於預期，就業市場仍維持緩步降溫勢頭。美聯社
美國公布去年12月就業報告，數據大多低於預期，就業市場仍維持緩步降溫勢頭。美聯社

美國公布去年12月就業報告，數據低於預期，就業市場仍維持緩步降溫勢頭。經濟學者預料聯準會（Fed）在利率「連三降」之後，元月底會議時較可能按兵不動。

就業報告主要數據如下：

12月非農就業人數增加5萬人，低於預估的7萬人，及11月時的5.6萬人（修正數）增量；10月及11月的就業人數也共計下修7.6萬人，而且10-12月每月就業移動平均數為減少2.2萬人，顯示就業市場持續降溫。

12月平均時薪比11月提高0.3%，符合預期，比11月時的0.2%升幅略佳；比去年同期上升3.8%，高於預估及11月時的3.6%升幅；平均每周工時為34.2小時，低於預估及11月時的34.3小時。

失業率回降到4.4%，低於預估及11月時的4.5%（11月為修正數，原先為4.6%）；勞動參與率下降0.1個百分點，為62.4%，符合預估，可能是失業率下降的原因之一。就業不足率從8.7%降為8.4%，顯示擔任兼職工作的人數減少。

經濟學者指出，就業報告顯示勞動市場仍然脆弱，企業雇用展望依然審慎，預料2026年新就業機會有限，薪資升幅也可能減緩。但由於就業並未加速惡化，預料Fed元月底會議將按兵不動。

根據FedWatch工具，目前市場認為Fed在1月底降息的機率僅2.8%。

