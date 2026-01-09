明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

聯邦探員與警方8日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市的惠普爾大樓外，與抗議民眾發生衝突。 （美聯社）

明尼蘇達州明尼亞波利斯市37歲女子蕾妮‧古德(Renee Nicole Good)遭移民與海關執法局(ICE )幹員開槍擊斃後，引發連續第二天的大規模抗議行動。

8日清晨起，部分反對ICE的示威升高為街頭推擠衝突，聯邦幹員動用催淚瓦斯與胡椒彈驅離人群，明州 政府全面提高警戒，下令州國民兵 待命，地方警方停止休假以因應可能升高的治安風險。

地方新聞KSTP報導，數百名抗議群眾8日上午自聖保羅市(St. Paul)惠普爾大樓(Whipple Building)附近集結，該處為ICE在明市的重要據點。

當地媒體目擊，抗議群眾與聯邦執法人員多次發生推擠衝突，聯邦幹員要求示威群眾後退，並對部分人群施放胡椒彈與催淚瓦斯，現場一度煙霧瀰漫。

多名抗議領袖呼籲群眾保持紀律，避免與執法人員或反示威者正面衝突，強調行動訴求在於要求聯邦政府為致命槍擊事件負責。

示威者表示，如果相關單位未扛起責任，封鎖街道與抗議行動將持續進行。

國土安全部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)發出聲明表示，約600名「暴徒」包圍ICE辦公室，對聯邦執法人員施暴、吐口水，阻擋執法車輛進出，已有11人因攻擊與妨礙公務嫌疑遭到逮捕。

在古德遇害之處，8日仍有數十名民眾聚集，示威者設置臨時路障，為古德舉行悼念活動。

隨著抗議規模擴大，明州州長華茲(Tim Walz，民主黨)下令明州國民兵進入待命狀態，以備協助維持治安、確保公共安全或支援州與地方執法單位。

州長辦公室強調，華茲的命令屬於「高度謹慎」下的預防措施，尚未實際部署國民兵。

此外，明市警方宣布取消休假，加強警備部署，以因應持續升溫的示威與潛在衝突。另據「紐約時報」報導，至少約100名聯邦幹員被派至明州馳援。