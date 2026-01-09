我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦探員與警方8日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市的惠普爾大樓外，與抗議民眾發生衝突。 （美聯社）
聯邦探員與警方8日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市的惠普爾大樓外，與抗議民眾發生衝突。 （美聯社）

明尼蘇達州明尼亞波利斯市37歲女子蕾妮‧古德(Renee Nicole Good)遭移民與海關執法局(ICE)幹員開槍擊斃後，引發連續第二天的大規模抗議行動。

▲ 影片來源：youtube平台＠fox9（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

8日清晨起，部分反對ICE的示威升高為街頭推擠衝突，聯邦幹員動用催淚瓦斯與胡椒彈驅離人群，明州政府全面提高警戒，下令州國民兵待命，地方警方停止休假以因應可能升高的治安風險。

地方新聞KSTP報導，數百名抗議群眾8日上午自聖保羅市(St. Paul)惠普爾大樓(Whipple Building)附近集結，該處為ICE在明市的重要據點。

當地媒體目擊，抗議群眾與聯邦執法人員多次發生推擠衝突，聯邦幹員要求示威群眾後退，並對部分人群施放胡椒彈與催淚瓦斯，現場一度煙霧瀰漫。

多名抗議領袖呼籲群眾保持紀律，避免與執法人員或反示威者正面衝突，強調行動訴求在於要求聯邦政府為致命槍擊事件負責。

示威者表示，如果相關單位未扛起責任，封鎖街道與抗議行動將持續進行。

國土安全部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)發出聲明表示，約600名「暴徒」包圍ICE辦公室，對聯邦執法人員施暴、吐口水，阻擋執法車輛進出，已有11人因攻擊與妨礙公務嫌疑遭到逮捕。

在古德遇害之處，8日仍有數十名民眾聚集，示威者設置臨時路障，為古德舉行悼念活動。

隨著抗議規模擴大，明州州長華茲(Tim Walz，民主黨)下令明州國民兵進入待命狀態，以備協助維持治安、確保公共安全或支援州與地方執法單位。

州長辦公室強調，華茲的命令屬於「高度謹慎」下的預防措施，尚未實際部署國民兵。

此外，明市警方宣布取消休假，加強警備部署，以因應持續升溫的示威與潛在衝突。另據「紐約時報」報導，至少約100名聯邦幹員被派至明州馳援。

明州 ICE 國民兵

上一則

報稅季26日開跑 適用「大又美」新規 但國稅局人力銳減恐影響作業

下一則

非法入境中國男子 違法拍B-2隱型轟炸機基地 被逮捕起訴

延伸閱讀

紐約客談／憑「感覺」開槍 ICE執法難服眾

紐約客談／憑「感覺」開槍 ICE執法難服眾
ICE明州開槍殺人引爆紐約抗議潮 國土安全部長親臨辯護

ICE明州開槍殺人引爆紐約抗議潮 國土安全部長親臨辯護

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法
聯邦「下放」撥款責任 各州承擔更多糧食券白卡支出 預算面臨風暴

聯邦「下放」撥款責任 各州承擔更多糧食券白卡支出 預算面臨風暴

熱門新聞

一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18
購買美國製造新車的消費者，2026年有機會得到最高1萬元的扣稅。（路透）

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

2026-01-01 12:56
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低