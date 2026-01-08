我的頻道

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

川普想取得委內瑞拉石油 但委國石油客戶朝乾淨能源發展

記者顏伶如／即時報導
川普總統希望取得委內瑞拉石油，但身為委國石油最大客戶的中國，已經朝乾淨能源發展。示意圖（路透）
有線電視新聞網(CNN)8日分析，川普總統希望取得委內瑞拉石油，但身為委國石油最大客戶的中國，已經朝乾淨能源發展。專家指出，中國快速轉型朝向電動車之際，石油渴求已經降低，美國取得委國石油以及美國企業投資委員石油基礎建設，對中國進口石油不至於造成嚴重衝擊，中國則可能透過俄羅斯或伊朗取得石油。

從長期角度來看，中國的石油需求無疑將持續降低，而且中國可能已經或者很快到達「石油峰值」(peak oil)。能源專家指出，如此趨勢呈現美國與中國對於能源轉型的立場南轅北轍，中國在可再生能源、電動車方面大幅領先，美國則加碼在國內外大量開採油礦。

中國積極轉向乾淨能源有很大程度與交通運輸部門推動電動車有關。英國市場研究顧問公司Rho Motion統計顯示，中國在電動車市場稱霸，過去一年全球銷售的1850萬輛電動車裡，超過1100萬輛是在中國賣出。

亞洲社會政策研究所(Asia Society Policy Institute)中國氣候中心主任李碩(Li Shuo)說：「這是非常果斷的決策，不會走回頭路。」他表示，現在可以看到中國發展電動車的故事在世界其他地區複製，有趣的是在全球南方比在歐美更為明顯。

雖然中國交通運輸產業對於石油的需求可能已經到達峰值，包括石化產品、航空燃料在內等其他產業，對於石油的需求估計將持續上升。

挪威能源機構Rysta商品市場研究副總監夏哈(Janiv Shah)表示，平均每天有40萬桶到50萬桶委內瑞拉石油流入中國。

他說，任何美國干預都可能迫使數字大幅降低，「因此我們把美國出手視為在國際市場對中國祭出象徵性打擊」。

夏哈指出，中國還是可以從其他國家獲得石油供應，中國煉油廠可能轉向遭到制裁的伊朗、俄羅斯取得便宜石油。

李碩指出，委內瑞拉需要中國的生意，遠超過中國需要委內瑞拉。他說：「委內瑞拉高度依賴中國，這點無庸置疑。」

李碩表示，身為全球最大經濟體的美國正在擁抱石油國模式，美國在能源轉型上越來越倒退，「而且還非常願意動用軍隊達成目標」。

石油 電動車 委內瑞拉

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

