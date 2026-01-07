洛杉磯野火週年 重建進度落後不到12戶完工

我的頻道

中央社洛杉磯7日專電
2025年初受到野火重創的洛杉磯郊區艾塔迪那（Altadena）重建進度慢，可見大片空地。(中央社)
2025年初受到野火重創的洛杉磯郊區艾塔迪那（Altadena）重建進度慢，可見大片空地。(中央社)

洛杉磯2025年初爆發野火災情，今天正好滿一週年；媒體報導重建進度落後，上萬戶受災房屋，已完成重建不到12戶，災區仍有大片空地。

洛杉磯地區在2025年1月7日發生斷崖大火（Palisades Fire）和伊頓大火（Eaton Fire），當時在乾燥氣候、強風助長之下，延燒超過3個星期，造成31人喪生、1萬3000多棟建築燒毀。

加州州長紐松（Gavin Newsom）昨天宣布，1月7日為洛杉磯野火紀念日，呼籲追思罹難者、表揚警消與救難人員，要求各界支持社區重建。

記者走訪伊頓大火重創的艾塔迪那（Altadena），住宅區街道兩旁可見大量空地，多數是住宅燒毀之後留下的地基，部分房屋倖存，但因有毒物質尚未排除而無法住人，到了夜晚災區陷入一片漆黑。

重建進度緩慢，保險理賠是主因。美聯社報導，通貨膨脹導致建築成本上漲，對許多屋主而言，理賠金難以負擔重建成本且核發流程冗長，導致屋主難以下決心動工。

據統計，房屋全毀的受災戶中，至今不到20%完成保險理賠程序。

美聯社報導，在燒毀1萬3000多棟建築當中，僅不到12戶住宅完成重建、取得居住許可。雖然地方政府已核發超過1400張重建許可，但進度嚴重落後，災區重建仍停留在起步階段。

報導指出，目前約900戶住宅正在施工，最快也需等到今年稍晚才能陸續完工。

部分災民因無力負擔重建，選擇出售土地。房地產數據顯示，野火後已有超過600筆受災土地完成交易。學者警告，若重建進度持續落後，恐導致更多居民離開，改變社區原有樣貌。

洛杉磯 保險 加州

