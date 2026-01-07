我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「少年諾貝爾」雷傑納隆科學獎入圍名單 華生占比近四成

打造「夢幻軍隊」 川普要求國防預算大增50%

「少年諾貝爾」雷傑納隆科學獎入圍名單公布 華人學生占比近四成

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國科學學會(Society for Science)7日公布擁有「少年諾貝爾獎」美譽的2026年雷傑納隆科學獎(STS)學者名單，其中來自紐約州、麻州、康州、密西根州與加州多地華人學生入選。圖為2025年進入決賽的學生。(取自雷傑納隆科學獎官網臉書)
美國科學學會(Society for Science)7日公布擁有「少年諾貝爾獎」美譽的2026年雷傑納隆科學獎(STS)學者名單，其中來自紐約州、麻州、康州、密西根州與加州多地華人學生入選。圖為2025年進入決賽的學生。(取自雷傑納隆科學獎官網臉書)

美國科學學會(Society for Science)7日公布擁有「少年諾貝爾獎」美譽的2026年雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search 2026，STS)學者名單，其中來自紐約州加州麻州、康州、密西根州等多地華人學生入選，300位學者名單中共有118位，占比接近四成。

雷傑納隆科學獎為美國歷史最悠久且最富盛名的高中生科學和數學競賽，今年共有來自 46 個州、華盛頓特區、北馬里亞納群島、波多黎各和16個國家的826所高中的2600多名學生申請。而入選的300名學者則個別來自美國34個州、華盛頓特區和中國的203所美國和國際高中。除每位獲獎者將獲得2000元的獎勵，所就讀學校也會提供2000元獎勵。

美國科學學會總裁亞傑梅拉(Maya Ajmera)表示，獲選者的研究展現推動科學發現未來的創造力、嚴謹性和決心。入選者是依其原創、獨立研究計畫及申請資料綜合評選，評估面向包括研究表現、領導能力、社區參與、學業投入、提問的創造力，以及展現出的STEM領袖潛力；申請檔案亦涵蓋學生撰寫的文章與推薦資料。其中今年學者研究計畫數量最多的前五大類別，依序為「細胞與分子生物學」、「醫學與健康」、「計算生物學與生物資訊」、「電腦科學」與「工程」。

本次入選的華生多集中在29人入選的紐約州與23人的加州，其後依序為麻州六人、馬里蘭州五人、密西根州五人，另外也分散在新澤西、德州、田納西、康州等多州，另包含兩位中國學生。研究主題方面，華生得獎者的題目則集中在生醫與生命科學領域，癌症與免疫、神經退化疾病、基因體與分子機制等。

其中，紐約州長島的傑瑞柯高中(Jericho Senior High School)共有六名華生入選，紐約市菁英高中史岱文森(Stuyvesant High School)也有三名華生入選。加州灣區希爾斯堡The Nueva School則有兩名獲選。

接下來賽程方面，STS將於1月21日公布前40名決賽入圍者；決賽周預定3月5日至11日舉行，並於3月8日公開展出研究計畫，最終得獎名單將在3月10日頒獎典禮揭曉。完整獲獎名單可至tinyurl.com/4mw6jfms查看。

加州 紐約州 麻州

上一則

「沒總統樣子」川普爆妻子不喜歡他跳舞 自辯「我的確當上總統」

延伸閱讀

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
首位亞裔 章以琳摘加州小姐后冠 「走出舒適圈，學會對大眾發聲」

首位亞裔 章以琳摘加州小姐后冠 「走出舒適圈，學會對大眾發聲」
李安新作「金山」描述淘金熱歷史 將在北加拍攝

李安新作「金山」描述淘金熱歷史 將在北加拍攝
看完電影離奇消失 芝華生眾多希利小學女教師失蹤

看完電影離奇消失 芝華生眾多希利小學女教師失蹤

熱門新聞

美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程