「少年諾貝爾」雷傑納隆科學獎入圍名單公布 華人學生占比近四成

美國科學學會(Society for Science)7日公布擁有「少年諾貝爾獎」美譽的2026年雷傑納隆科學獎(STS)學者名單，其中來自紐約州、麻州、康州、密西根州與加州多地華人學生入選。圖為2025年進入決賽的學生。(取自雷傑納隆科學獎官網臉書)

美國科學學會(Society for Science)7日公布擁有「少年諾貝爾獎」美譽的2026年雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search 2026，STS)學者名單，其中來自紐約州 、加州 、麻州 、康州、密西根州等多地華人學生入選，300位學者名單中共有118位，占比接近四成。

雷傑納隆科學獎為美國歷史最悠久且最富盛名的高中生科學和數學競賽，今年共有來自 46 個州、華盛頓特區、北馬里亞納群島、波多黎各和16個國家的826所高中的2600多名學生申請。而入選的300名學者則個別來自美國34個州、華盛頓特區和中國的203所美國和國際高中。除每位獲獎者將獲得2000元的獎勵，所就讀學校也會提供2000元獎勵。

美國科學學會總裁亞傑梅拉(Maya Ajmera)表示，獲選者的研究展現推動科學發現未來的創造力、嚴謹性和決心。入選者是依其原創、獨立研究計畫及申請資料綜合評選，評估面向包括研究表現、領導能力、社區參與、學業投入、提問的創造力，以及展現出的STEM領袖潛力；申請檔案亦涵蓋學生撰寫的文章與推薦資料。其中今年學者研究計畫數量最多的前五大類別，依序為「細胞與分子生物學」、「醫學與健康」、「計算生物學與生物資訊」、「電腦科學」與「工程」。

本次入選的華生多集中在29人入選的紐約州與23人的加州，其後依序為麻州六人、馬里蘭州五人、密西根州五人，另外也分散在新澤西、德州、田納西、康州等多州，另包含兩位中國學生。研究主題方面，華生得獎者的題目則集中在生醫與生命科學領域，癌症與免疫、神經退化疾病、基因體與分子機制等。

其中，紐約州長島的傑瑞柯高中(Jericho Senior High School)共有六名華生入選，紐約市菁英高中史岱文森(Stuyvesant High School)也有三名華生入選。加州灣區希爾斯堡The Nueva School則有兩名獲選。

接下來賽程方面，STS將於1月21日公布前40名決賽入圍者；決賽周預定3月5日至11日舉行，並於3月8日公開展出研究計畫，最終得獎名單將在3月10日頒獎典禮揭曉。完整獲獎名單可至tinyurl.com/4mw6jfms查看。