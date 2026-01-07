我的頻道

明尼阿波利斯執法遇抗議 ICE開槍 國安部證實1死

最大規模移民查緝2000名幹員赴明州…今日你應知道5件事

特派員黃惠玲／即時報導
美國移民及海關執法局（ICE）探員7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市一輛遭槍擊車輛現場警戒。路透
美國移民及海關執法局（ICE）探員7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市一輛遭槍擊車輛現場警戒。路透

根據美國國土安全部最新聲明，稍早於明尼阿波利斯東34街區域遭移民及海關執法局探員射擊的女性已確認死亡。事件發生於ICE執法人員執行任務期間，雙方衝突急速升級。

ICE向福斯9台提供的聲明中指出，探員原正進行執法行動，卻遭遇抗議者阻擋行動。聲明嚴詞指控：「其中一名暴力暴徒將其車輛武器化，意圖衝撞執法人員致死——此行為已構成國內恐怖主義。一名ICE探員為保護自身、同僚及公眾安全，基於訓練採取防衛性射擊，此舉挽救了自己與同僚的生命。」

國土安全部證實，遭射擊者中彈後不治身亡。此外，數名ICE執法人員在事件中受傷，官方表示預計均能康復。

國土安全部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)對此事件發表激烈評論：「這正是所謂『庇護城市』政客持續攻擊與妖魔化我們執法人員的直接後果。這些言論助長了對執法者的暴力襲擊，使我們面臨攻擊事件激增1300%、死亡威脅暴增8000%的環境。」她表示情況仍在發展中，將在獲得進一步資訊後向公眾說明。

本事件發生於明尼蘇達州福利詐欺聽證會的政治敏感時機，市長與聯邦執法部門間的緊張關係再度浮上檯面。當局承諾將隨調查進展提供更多訊息。

明尼阿波利斯市當局稍早於社交平台X發布消息，稱該市東34街與波特蘭大道附近發生涉及聯邦執法部門的槍擊事件，要求民眾暫時避開該區域。

明尼蘇達州州長華茲在X平台上表示：「我的公共安全團隊正在積極收集今晨這起與移民及海關執法局相關槍擊事件的資訊。」現場部署機構包括美國法警局、美國邊境巡邏隊及明尼阿波利斯警察局。

明尼阿波利斯市長弗雷已獲悉此事，並在X發文要求聯邦移民執法人員撤離該市。他寫道：「聯邦移民執法人員的存在正導致我市陷入混亂。我們要求ICE立即撤離，並堅定與移民和難民社群站在一起。」

一名暴徒7日在明尼阿波利斯市將其車輛武器化，意圖衝撞執法人員致死。圖為FBI探員...
一名暴徒7日在明尼阿波利斯市將其車輛武器化，意圖衝撞執法人員致死。圖為FBI探員在槍擊事件現場。美聯社

