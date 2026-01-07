我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返

美軍證實扣押俄籍油輪 紐時：登船時附近無俄國艦艇

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
福特汽車（Ford）。（路透）
福特汽車（Ford）。（路透）

任職於俄亥俄州肯特(Kent)福特汽車(Ford)經銷商的39歲維修工哈米爾(Ted Humme)，工作10多年之後晉升到汽車維修工最高層級「資深技施」(senior master)，年薪在2025年來到16萬。絕大多數汽車師傅都討厭處理重達300磅的卡車變速箱，修理耗時大約10小時，哈米爾是少數精通變速箱問題診斷且能迅速排除疑難雜症的高手，有信心5小時可以完成。早晨7時左右，他對著2019年份的福特F-150卡車說，「午餐之前我應該就能搞定」。

經銷商維修部經理布萊福德(Sean Bradford)開玩笑道，真希望能複製更多哈米爾。

華爾街日報6日報導，像哈米爾一樣的汽車維修工，不僅在他服務的經銷商嚴重缺人，在全國各地也一樣很難找人。

事實上，汽車業缺少維修技師的問題已經存在數十年，福特執行長法利(Jim Farley)11月間在播客節目中說，福特在全國各地經銷商總共有5000個維修技師職缺正在徵人。法利說，維修技師年薪可以到12萬，但培訓時間要5年。

能夠完成多年培訓並熬到最高年薪的人數並不多，汽車維修工作需要耗費體力，入門成本頗高，需要購買數萬元工具，剛入行的起薪跟速食店差不多，沒有六位數。勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據指出，在汽車經銷商工作的維修技師2024年年薪中位數5萬8580元。

有機會賺取高薪是哈米爾踏入汽車維修的動機，花了3萬學費完成兩年職業學校汽車技術學位。他說，當年看到招生廣告宣傳說能有六位數薪資，「但我一邊工作一邊納悶根本沒有，花了很長時間才能達到目標」。

離開職業學校後，哈米爾2007年找到第一份工作是在排氣管維修店，時薪不到10元，跳槽另一家修理店之後，2012年加入福特。

2015年，哈米爾獲得福特維修工最高等級認證，不但薪資等級提高，也開始指導學徒。指導學徒的收入約占總收入的三分之一。2022年，哈米爾在加入福特10周年時，年薪終於跨越10萬大關，「感覺很棒，完成了重要成就」。

哈米爾的37歲前任同事艾森伯格(Jim Eisenberger)年薪原有六位數，但由於患有兩處疝氣，工作常常吃不消，一年前離職轉任製作汽車維修數位指南的初創公司。

俄亥俄州 華爾街

上一則

慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返

下一則

限縮H-1B簽證、加收10萬費用政策推手是古巴出生哈佛學者

延伸閱讀

務實建議備受推崇 25歲修車網紅：絕不推薦買這幾種車

務實建議備受推崇 25歲修車網紅：絕不推薦買這幾種車
不想進修車廠？25歲網紅：別買福特、雪佛蘭

不想進修車廠？25歲網紅：別買福特、雪佛蘭
川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠

川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠
雖有弒親者繼承剝奪條款 雷納兒子律師費仍由遺產埋單

雖有弒親者繼承剝奪條款 雷納兒子律師費仍由遺產埋單

熱門新聞

喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡