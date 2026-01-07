年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

福特汽車（Ford）。（路透）

任職於俄亥俄州 肯特(Kent)福特汽車(Ford)經銷商的39歲維修工哈米爾(Ted Humme)，工作10多年之後晉升到汽車維修工最高層級「資深技施」(senior master)，年薪在2025年來到16萬。絕大多數汽車師傅都討厭處理重達300磅的卡車變速箱，修理耗時大約10小時，哈米爾是少數精通變速箱問題診斷且能迅速排除疑難雜症的高手，有信心5小時可以完成。早晨7時左右，他對著2019年份的福特F-150卡車說，「午餐之前我應該就能搞定」。

經銷商維修部經理布萊福德(Sean Bradford)開玩笑道，真希望能複製更多哈米爾。

華爾街 日報6日報導，像哈米爾一樣的汽車維修工，不僅在他服務的經銷商嚴重缺人，在全國各地也一樣很難找人。

事實上，汽車業缺少維修技師的問題已經存在數十年，福特執行長法利(Jim Farley)11月間在播客節目中說，福特在全國各地經銷商總共有5000個維修技師職缺正在徵人。法利說，維修技師年薪可以到12萬，但培訓時間要5年。

能夠完成多年培訓並熬到最高年薪的人數並不多，汽車維修工作需要耗費體力，入門成本頗高，需要購買數萬元工具，剛入行的起薪跟速食店差不多，沒有六位數。勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據指出，在汽車經銷商工作的維修技師2024年年薪中位數5萬8580元。

有機會賺取高薪是哈米爾踏入汽車維修的動機，花了3萬學費完成兩年職業學校汽車技術學位。他說，當年看到招生廣告宣傳說能有六位數薪資，「但我一邊工作一邊納悶根本沒有，花了很長時間才能達到目標」。

離開職業學校後，哈米爾2007年找到第一份工作是在排氣管維修店，時薪不到10元，跳槽另一家修理店之後，2012年加入福特。

2015年，哈米爾獲得福特維修工最高等級認證，不但薪資等級提高，也開始指導學徒。指導學徒的收入約占總收入的三分之一。2022年，哈米爾在加入福特10周年時，年薪終於跨越10萬大關，「感覺很棒，完成了重要成就」。

哈米爾的37歲前任同事艾森伯格(Jim Eisenberger)年薪原有六位數，但由於患有兩處疝氣，工作常常吃不消，一年前離職轉任製作汽車維修數位指南的初創公司。