白宮副幕僚長米勒：沒人會為了格陵蘭的未來而與美軍對抗

記者顏伶如／即時報導
白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）。（路透）
白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）。（路透）

川普移民政策重要推手、白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)5日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，美國有權取得格陵蘭，而且「沒有人會為了格陵蘭的未來而與美軍對抗」。

米勒接受CNN資深主播塔珀(Jake Tapper)訪問時，呼應了川普總統治理委內瑞拉的主張，並表示美國可以透過軍事實力掌控實力較弱的其他國家。米勒表示，格陵蘭本來就應該屬於美國，只要川普政府願意，就可拿下這塊半自治的丹賣領地。

對於塔珀詢問美國是否會以武力取得格陵蘭，米勒回答：「沒有人會為了格陵蘭的未來而與美軍對抗。」

米勒對塔珀表示：「我們活在一個真實世界裡，是一個由實力、武力、權力界定如何統治的世界。」米勒說：「這是自古以來的世界鐵律。」

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，米勒妻子、前副總統潘斯新聞秘書凱蒂‧米勒(Katie Miller)3日晚間在社群媒體X發文貼出改成美國國旗顏色的格陵蘭地圖，並寫一字：「很快了」(soon)。

紐約時報分析，美國若以武力奪取格陵蘭，等於北大西洋公約組織(NATO)「對任何成員國攻擊都將被視為對所有成員國攻擊」的核心協議，美國與丹麥都是北約成員。

米勒接受CNN專訪時說：「美國正在管理委內瑞拉。」他表示，所謂保障國家主權獨立與自主的國際條約根本是「國際外交的客套話」(international niceties)。

位於南美洲的委內瑞拉約2800萬人口，米勒說，美軍封鎖了委內瑞拉，等於美國掌控委內瑞拉，「條件與規則都是我們說了算」。

米勒表示，委內瑞拉石油與商貿能力遭到美國全面禁運，想要通商必須獲得美國允許，經濟運作也要獲得美國首肯，「因此美國正在掌理一切，美國正在管理這個國家」。

無黨籍佛蒙特州資深聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)接受訪問時說，米勒為帝國主義提供了一個極佳定義。

委內瑞拉 格陵蘭 川普

