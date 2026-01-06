馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）3日被美國特種部隊活捉。（路透）

委內瑞拉 總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)3日被美國特種部隊活捉後面臨「毒品恐怖主義」(narco-terrorism)等罪名起訴，5日在紐約聯邦法院出庭時辯稱無罪。有線電視新聞網(CNN)6日報導，馬杜洛辯護律師團有多種策略可以在開審之前阻撓程序進行，40年前曾參與巴拿馬強人領袖諾瑞嘉(Manuel Noriega)起訴案的資深邁阿密聯邦檢察官葛雷戈里(Dick Gregorie)分析，馬杜洛並非絕對不會跟美國協商，而是在協商之前「要先踩一些痛腳」。

葛雷戈里是少數曾經讓外國元首以逃犯身分遭到定罪的聯邦檢察官。當年諾瑞嘉案件與現今馬杜洛案有某些共同點，最特別之處則在美國對外國發動攻擊，強行逮捕領導人。

CNN分析，律師團可能主張的辯護重點是，馬杜洛與佛羅雷斯(Cilia Flores)遭到非法逮捕。馬杜洛5日在法庭上便稱遭到美國軍方「綁架」。

律師團也可能針對證據與司法部展開攻防戰，設法取得對馬杜洛有利的資料及受到國家安全機密保護但在庭審中派得上用場的訊息。

即使在相對簡單的案件裡，機密資訊的處理過程在法院也可能耗時數月，有時候被告故意讓敏感內容曝光，逼迫聯邦政府為了保護機密而不得不撤訴或妥協，這種辯護手段叫做「灰色勒索」(graymailing)。

馬杜洛5日在法庭上主張自己仍是委內瑞拉總統，佛羅雷斯也主張仍是委國第一夫人。葛雷戈里分析，國家元首豁免權在諾瑞嘉案裡是否適用，曾經引起激辯。

葛雷戈里約40年前負責的一件賄賂案，被告自稱土克凱可群島(Turks and Caicos)元首。葛雷戈里說，若要享有國家領袖的司法豁免，必須是獲得外交承認的國家。

CNN分析，其他法律學者的觀點與葛雷戈里相同，因此國務院 外交承認將為是否符合元首豁免資格拍板。從2024年以來，美國始終定調馬杜洛是非法領導人。不過，委內瑞拉總統究竟是誰的解釋權屬於司法系統，最終可能由最高法院審理。當年在土克凱可群島案理，法院認定英國女王才是群島的國家元首。

至於是否有證人將與檢方合作，擔任聯邦檢察官期間曾起訴國際毒梟古茲曼(Joaquín 'El Chapo' Guzmán)的白領犯罪辯護律師帕羅維契歐(Gina Parlovecchio)說，極可能早就有多名證人協助紐約南區聯邦檢察官的馬杜洛調查案。

與檢方合作的證人會不會在庭審期間出現則是一大挑戰，葛雷戈里說，一名原本要作證指控諾瑞嘉的共同被告，出庭之前幾天死於離奇車禍。

馬杜洛案是否可能以達成協議收場，葛雷戈里表示，檢方既然大費周章逮捕並起訴，就是要讓被告接受審判。