新書：歐巴馬空軍一號通話曾遭德國情報機構竊聽

前美國總統歐巴馬在空軍一號上某些未加密通話曾遭德國情報機構竊聽。（美聯社）

德國 「時代週報」(Die Zeit)副總編輯史塔克(Holger Stark)在5日出版的新書「成熟的國家：沒有美國的德國之歷史機遇」(The Grown-Up Country: Germany Without America — A Historic Opportunity)裡指出，前美國總統歐巴馬 在空軍一號上某些未加密通話曾遭德國情報機構竊聽，事件大約發生在前德國總理梅克爾 (Angela Merkel)遭到美國監視的同一時間。

華盛頓郵報5日報導，書中寫道，德國政府高層2013年得知美國情報機構竊聽梅克爾電話之後感到震怒，梅克爾曾說「朋友之間搞間諜手段是行不通的」，但差不多在同一時間，歐巴馬在空軍一號上某些未加密通話，則被德國聯邦情報局(BND)攔截。

史塔克指出，如果要在空軍一號為通話加密，技術難度極高，因此飛航途中的通話是用十多個頻率更換進行，德國聯邦情報局發現空軍一號通話沒有加密，於是監控空軍一號使用的頻率，雖然不是全面監控，也沒有24小時監控，還是足以攔截到美國總統與美國軍方官員某些對話內容。

史塔克在書中分析指出，雖然只是偶爾監聽，但對外國總統監聽的事實，已經可能釀成外交醜聞，梅克爾辦公室一開始並沒有獲得告知這些情報蒐集手段。

史塔克說，德國聯邦情報局有監聽資料夾的存在，是在2014年與2015年間德國聯邦情報局遭到德國國會調查時才曝光，但資料夾裡最勁爆也最具有政治敏感的訊息則被德國聯邦情報局成功隱瞞，也就是歐巴馬遭到竊聽。

史塔克先前擔任德國「明鏡週刊」(Der Spiegel)記者期間，從美國國家安全局(National Security Agency)前任包商雇員史諾登(Edward Snowden)洩露消息得知梅克爾遭到美國竊聽。

史塔克在書中寫道，歐巴馬遭到竊聽的通話內容逐字稿，裝在秘密資料夾裡送交德國聯邦情報局局長。消息人士指出，情報高層看過逐字稿之後，文件便遭到銷毀。

一名德國政府前高層官員對華盛頓郵報證實，空軍一號通話遭竊聽的消息曾在梅克爾辦公室流傳，但獲得通話內容屬於「意外捕獲」(incidental bycatch)，並不是刻意針對美國總統。