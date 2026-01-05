我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵川普猛攻詐欺案？華茲宣布棄選明州州長

特勤局：范斯俄州寓所遭入侵 一嫌被捕

新書：歐巴馬空軍一號通話曾遭德國情報機構竊聽

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前美國總統歐巴馬在空軍一號上某些未加密通話曾遭德國情報機構竊聽。（美聯社）
前美國總統歐巴馬在空軍一號上某些未加密通話曾遭德國情報機構竊聽。（美聯社）

德國「時代週報」(Die Zeit)副總編輯史塔克(Holger Stark)在5日出版的新書「成熟的國家：沒有美國的德國之歷史機遇」(The Grown-Up Country: Germany Without America — A Historic Opportunity)裡指出，前美國總統歐巴馬在空軍一號上某些未加密通話曾遭德國情報機構竊聽，事件大約發生在前德國總理梅克爾(Angela Merkel)遭到美國監視的同一時間。

華盛頓郵報5日報導，書中寫道，德國政府高層2013年得知美國情報機構竊聽梅克爾電話之後感到震怒，梅克爾曾說「朋友之間搞間諜手段是行不通的」，但差不多在同一時間，歐巴馬在空軍一號上某些未加密通話，則被德國聯邦情報局(BND)攔截。

史塔克指出，如果要在空軍一號為通話加密，技術難度極高，因此飛航途中的通話是用十多個頻率更換進行，德國聯邦情報局發現空軍一號通話沒有加密，於是監控空軍一號使用的頻率，雖然不是全面監控，也沒有24小時監控，還是足以攔截到美國總統與美國軍方官員某些對話內容。

史塔克在書中分析指出，雖然只是偶爾監聽，但對外國總統監聽的事實，已經可能釀成外交醜聞，梅克爾辦公室一開始並沒有獲得告知這些情報蒐集手段。

史塔克說，德國聯邦情報局有監聽資料夾的存在，是在2014年與2015年間德國聯邦情報局遭到德國國會調查時才曝光，但資料夾裡最勁爆也最具有政治敏感的訊息則被德國聯邦情報局成功隱瞞，也就是歐巴馬遭到竊聽。

史塔克先前擔任德國「明鏡週刊」(Der Spiegel)記者期間，從美國國家安全局(National Security Agency)前任包商雇員史諾登(Edward Snowden)洩露消息得知梅克爾遭到美國竊聽。

史塔克在書中寫道，歐巴馬遭到竊聽的通話內容逐字稿，裝在秘密資料夾裡送交德國聯邦情報局局長。消息人士指出，情報高層看過逐字稿之後，文件便遭到銷毀。

一名德國政府前高層官員對華盛頓郵報證實，空軍一號通話遭竊聽的消息曾在梅克爾辦公室流傳，但獲得通話內容屬於「意外捕獲」(incidental bycatch)，並不是刻意針對美國總統。

德國 梅克爾 歐巴馬

上一則

范斯住所發生「事件」窗戶受損 一人被抓

延伸閱讀

接待過柯林頓、歐巴馬 金山老字號Waterfront餐廳結束50年經營

接待過柯林頓、歐巴馬 金山老字號Waterfront餐廳結束50年經營
美國「新門羅主義」試金石

美國「新門羅主義」試金石
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
名導羅伯雷納被發現遇害當天 原要會歐巴馬夫婦

名導羅伯雷納被發現遇害當天 原要會歐巴馬夫婦

熱門新聞

喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
紅藍卡優勢計畫（Medicare Advantage）。（美聯社）

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

2025-12-29 11:05
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班