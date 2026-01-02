WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

葛瑞姆(Edward Grimm)與妻子2025年8月搬到獨棟住家之後，把南卡羅來納州默雷爾斯因萊特(Murrells Inlet)度假康斗放上房屋市場求售。由於沒有任何買家出價，葛瑞姆把價格降到29萬5000元，已經低於2022年時的購買價格，虧本求售。

華爾街日報1日報導，全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%，創下2012年以來最大跌幅，在11月裡大約10%康斗公寓估價低於最後一次交易價格；某些都會區超過25%康斗估價低於上次售價，其中德州奧斯汀與聖安東尼奧都會區由於供應過剩造成降價壓力，向來受到退休族青睞的佛羅里達州珊瑚角(Cape Coral)，保險 成本增加以及颶風因素讓買家感到卻步，舊金山與俄勒岡州波特蘭市中心區康斗公寓從疫情 以來價格持續走下坡。

就在相同期間，棟式住家(single-family home)價格小幅上漲。許多買家偏好擁有獨門獨院房子，獨棟住宅在房屋市場的供應量迄今仍低於疫情之前的水準。房地產資訊網站Zillow統計顯示，2025年11月只有4.5%獨棟住宅估值低於上次售價。

報導指出，住戶協會(homeowners association)費用上漲、房屋保險費用提高、維修開銷增加等因素，讓購買康斗公寓負擔變重。康斗公寓市場疲軟的現況，反映了房屋市場與買家偏好的轉變，許多康斗公寓大樓位於市中心都會區，對於某些時間可以居家上班的民眾來說，吸引力大不如前。

許多康斗公寓在市場上掛牌求售卻乏人問津，不少屋主因此陷入掙扎，不知道應該繼續耐心等待、降低價格，或是改為出租。

報導指出，康斗公寓各種收費頗為可觀，每月從不到100元到超過1000元不等，包括大樓保險費、維修費以及游泳池、景觀等設施管理費。康斗公寓屋主面臨的另一項挑戰是，如果大樓需要大規模翻修、產業保險範圍不夠周全，買家可能不容易申請到房貸。

Zillow首席經濟學家費雪(Mischa Fisher)說，康斗公寓屋主如果沒有貸款 或獲得低率貸款，可以考慮出租而不是出售。