期中選舉後新任國會須處理社安金基金2032年即將破產問題

記者顏伶如／即時報導
社安金基金2032年底即將破產。示意圖（美聯社）
社安金基金2032年底即將破產。示意圖（美聯社）

華爾街日報2日報導，社安金基金2032年底即將破產(insolvency)如何解決，2026年秋季期中選舉產生的新任國會無法逃避，參議員在六年任期之內必須拿出解套辦法。不過，處理社安金破產問題並不容易，不論是設法增加更多稅收或減少民眾領取福利，從政治層面來看都是痛苦決定。

民主黨維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)說：「我們踢皮球已經很久了，令人失望。」經常參與降低赤字兩黨協商的華納，期中選舉將爭取任期「四連霸」。

根據社安金計畫首席精算師對國會報告，新上路稅法將讓社安金基金用罄期限提前到來，從2033年初提早到2032年底，屆時儲備金與稅收收入將不足以支付全額福利，稅收大約只能支付75%福利，除非國會採取行動。

薪資稅(payroll taxes)是社安金經費重要來源，勞工與雇主共同繳交的薪資稅約12.4%，課徵薪資稅的年薪上限為18萬4500元。報導指出，如果取消課稅上限門檻，可以讓社安金赤字減少一半。

如果對超過25萬元以上的收入也課徵薪資稅但不增加新福利，社安金基金破口問題可望降低大約三分之二。不過，繳稅高低與福利多寡聯動的社安金計畫基本架構，必須跟著改變。

對於已經退休或即將退休、人數龐大的戰後嬰兒潮世代來說，社安金計畫理應是足以保障終身的福利，但這項承諾讓計畫承擔高成本，年輕勞工面臨稅務負擔加重、福利縮水的命運。

國會上一次針對社安金計畫做出重大改革已是43年前，當時華府政壇兩黨對峙氣氛較低，在破產即限到來之前倒數幾個月，透過加稅與縮減福利的對策，讓計畫得以再撐75年。

這次期中選舉將爭取任期「五連霸」的共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢( Lindsey Graham)表示，1983年時雷根總統與民主黨籍眾院議長歐尼爾(Tip O'Neill)達成協議，堪稱解決社安金基金問題的典範。他說，願意為解決問題盡一己之力，調整年齡、對申請福利者做出經濟情況調查等提議，都應該放上談判桌做為討論選項。

至於稅收方面是否也要調整，葛理漢回答說：「所有選項都要包括在內。」

針對社安金計畫推出的改革，在過去出現政治痛苦的實例。

前總統布希(George W. Bush)連任之後推動私人帳戶計畫，但在民主黨反對之下告吹。

川普總統曾多次拒絕削減社安金福利，立場與許多共和黨人士形成對比。

社安金 期中選舉 民主黨

A型流感猖獗 威脅長者 CDC：恐2月才達尖峰

