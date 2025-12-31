路透：司法部稱艾普斯坦檔案有520萬頁待閱 公布恐等1月底

我的頻道

中央社華盛頓30日綜合外電報導
司法部19日新公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦案文件，其中包括一疊完全被塗黑的頁面。(路透)
路透報導，美國司法部透露，已故性罪犯金融家艾普斯坦相關刑事調查檔案尚有520萬頁待檢閱，作業料將持續至明年1月底，使得檔案公布時間恐比國會要求的本月19日晚許多。

美國司法部上周表示，他們發現額外100萬餘份可能與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文件。而據路透今天見過的政府文件，美國司法部說，其刑事司和國家安全司及美國聯邦調查局（FBI）與紐約南區聯邦檢察官辦公室共4個單位，合計將動員400名律師，在明年1月5至23日間檢閱相關檔案。

這份文件還指出，參與這項任務的機關主管為了招募律師，提供遠距工作及休假獎勵等誘因，而這些律師預計每天要花3至5小時檢閱約1000份文件。

美國國會11月18日在兩黨議員普遍支持下通過「艾普斯坦檔案透明法」（Epstein Files Transparency Act），要求將艾普斯坦相關檔案全部公開，且所有文件經對犯罪被害人資訊進行保護處理後，須在12月19日前公布。

美國總統川普（Donald Trump）隔天便簽署法案並下令美國司法部公布檔案，但至今公布的資料遭到大幅遮蔽，令一些共和黨人不滿，無助在明年美國期中選舉前平息艾普斯坦醜聞對選情的威脅。

美國司法部在2019年以性販運罪名起訴艾普斯坦，同年他被發現陳屍紐約監獄，死因判定為自殺。

川普在1990年代至2000年代初期與艾普斯坦有社交往來。但川普曾表示，兩人交情在2000年代中期結束，他也從不知道艾普斯坦的性虐待行為。

