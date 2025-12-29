為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
紅藍卡優勢計畫（Medicare Advantage）。（美聯社）
紅藍卡優勢計畫（Medicare Advantage）。（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)29日報導，同樣具有高度影響力的理財專家蘇西‧奧爾曼(Suze Orman)與「上周今夜」(Last Week Tonight)主持人奧利佛(John Oliver)相繼公開批判紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)，並呼籲民眾不要參加，使得對紅藍卡優勢計畫感到滿意的民眾也開始出現疑慮。報導指出，是否適合紅藍卡優勢計畫並沒有標準答案，但這場辯論凸顯了美國健保制度有多分裂及混亂。

奧利佛在10月底的節目裡，花了31分鐘批評紅藍卡優勢計畫。他說，計畫嚴重缺乏效果，充斥拒絕給付與延宕，對納稅人而言造成浪費。他指出，大型保險公司為了拿到更多聯邦補貼，在病患風險指數上灌水，對於看病系統則訂定諸多限制，利用事先授權(prior authorizations)手續限縮病患就醫。

奧利佛表示：「綜觀所有因素就會發現，制度設計對保險公司來說顯然存在誘因，他們要讓你在資料上看起來病情越嚴重越好，可是當你真正需要幫忙時，他們卻盡可能提供越少越好。」

奧爾曼則撰文指出，傳統型紅藍卡(Original Medicare)其實比紅藍卡優勢計畫更好，聯合健保(UnitedHealthcare)、惠安納(Humana)等知名保險公司在2026年都將對紅藍卡優勢計畫做出整併或終止服務，參加計畫的老年人恐將面臨保費爆增、就醫系統被迫更改、福利縮水等狀況。

奧爾曼說，紅藍卡優勢計畫參加者對於保險公司的年度計畫更改通知一定要詳細查看，趁著還有時間考慮是否要轉回傳統型紅藍卡。

前任CVS健康(CVS Health)、聯合健保主管柯恩(Adam Korn)在職場社交平台領英(LinkedIn)發文對奧利佛論述提出質疑。柯恩指出，不管傳統型紅藍卡或紅藍卡優勢計畫，大約三分之二客戶都對服務感到滿意，紅藍卡優勢計畫對於自掏腰包花費有年度上限，傳統型紅藍卡並沒有，紅藍卡優勢計畫提供牙齒、視力、助聽器、交通、送餐等附加福利，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)新規對保險公司加強監督、要求透明化，同時降低人工智慧(AI)判讀的拒保，讓事先授權加快作業。

報導指出，如果決定轉回傳統型紅藍卡，必須另外購買差額保險(Medigap)。適合繼續使用紅藍卡優勢計畫的民眾包括：醫生在保險公司系統內、使用藥物價格在負擔範圍內、很少需要昂貴的醫療項目、重視牙齒與視力等保健、沒有能力負擔差額保險保費；不妨考慮轉到傳統型紅藍卡的民眾包括：患有複雜疾病或慢性病、希望有全國看病系統的彈性、擔心紅藍卡優勢計畫被停掉、曾因事先授權造成就醫不便。

紅藍卡 保險 健保

上一則

共和黨2026年能否守住參議院多數 取決於五個州

