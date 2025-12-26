我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

保險公司網站心理醫師名單有誤 病患無法看診而提告增加

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
保險公司「第一保健」（Healthfirst）。示意圖（美聯社）
保險公司「第一保健」（Healthfirst）。示意圖（美聯社）

59歲紐約房地產仲介葛林(Joe Greene)因為焦慮症與憂鬱症服藥數十年，原本看診的醫師突然退休之後，葛林依照保險公司「第一保健」(Healthfirst)網站醫師名單打了數十通電話，結果卻是電話無人接聽、醫生其實不在系統內或不接受新病患掛號。害怕停藥將嚴重影響家庭與工作的葛林，後來只能透過系統外精神科醫師取得處方藥，兩年花費便達5萬多元。華爾街日報25日報導，葛林是過去一年對保險公司提告的病患之一，提告事由是保險公司承諾的心理健康範圍，事實上根本不存在。

報導指出，國會議員、學者以及主管機關搜集資料發現，保險公司提供的醫師名錄有誤，導致「幽靈網絡」(ghost networks)的存在，出現在保險公司名單上的醫師很少為病患提供服務，甚至沒有看診。研究人員與律師指出，這些調查發現並沒有讓醫師名單訊息不全的亂象得以改善，因為保險公司幾乎很少面臨懲處。

研究保險公司醫師名錄問題的消費者權益律師柏格曼(Abigail Burman)說：「調查結果沒能改變的事實是，違法比守法的成本更便宜。」

保險業界組織「美國健康保險計畫協會」(America's Health Insurance Plans)執行主任洛伊德(Danielle Lloyd)曾在答覆聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)詢問的信函中說，保持醫師名錄資料正確是診所、醫療機構以及保險公司的共同責任。

今年稍早在康州提告的訴訟，原告是建築公司主管米雪兒‧馬索拉(Michelle Mazzola)。她花了數月為有自閉症的兩歲兒子找醫生，但在「安森保險」(Anthem)網站卻找不到任何醫師，系統外的醫療花費每個月2萬元。她說，如此狀況對數百萬名兒童並不公平，家長根本負擔不起。

報導指出，醫師名錄有誤的原因之一在於，心理醫生、治療師或其他專科醫生接收保險的動機不高。專門處理醫療保險訴訟的律師哈福德(Brian Hufford)說，保險公司提供給心理醫師的給付，通常低於醫療或外科的金額。他舉例說，在紐約等地，許多居民有辦法自掏腰包看病，心理治療師靠現金客戶就有良好收入，「這代表財務條件較差的民眾相對很難找到醫生」。

醫療保險 Medicare 華爾街

上一則

調查：美國人對跨年派對敬而遠之 寧願獨處追劇滑手機

延伸閱讀

Allstate伊州房險費明年調高9% 消費者團體：太誇張

Allstate伊州房險費明年調高9% 消費者團體：太誇張
房屋保險又要漲 Allstate調高伊州房險費率9%

房屋保險又要漲 Allstate調高伊州房險費率9%
保險公司引用潛規則 大刪受災戶理賠金

保險公司引用潛規則 大刪受災戶理賠金
日圓、韓元貶值原因揭曉 因「渡邊太太」和南韓散戶愛買美國AI股

日圓、韓元貶值原因揭曉 因「渡邊太太」和南韓散戶愛買美國AI股

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

2025-12-23 19:48
泰勒蔡斯是2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」的知名童星。(取材自IMDb)

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

2025-12-25 12:52

超人氣

更多 >
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休