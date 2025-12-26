國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）
國土安全部頒布的簽證及旅遊管制新規今天(26日)開始生效，含綠卡持有人在內的所有非公民，每次出入境都要在機場、港口與邊境檢查哨接受海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)拍照，適用對象包括先前獲得豁免的14歲以下孩童及79歲以上老人。川普政府新規旨在加強國家安全，利用先進科技讓邊境管制邁向現代化。

除了拍照之外，海關與邊境保護局人員也可進一步要求所有非公民接受指紋、虹膜掃瞄，透過生物辨識系統在「旅客驗證服務」(Traveler Verification Service)資料庫跟已經存檔的資料進行比對。

美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)26日開始還將針對來自19個被列為有「安全風險」國家的綠卡申請以及綠卡持有人加強審查，以確保先前的背景調查與核准程序確實符合標準。

必須進一步接受綠卡審查的19個國家包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門、蒲隆地、古巴、寮國、獅子山國、多哥、土庫曼、委內瑞拉。

對於所有綠卡持有人來說，新規意味著出境、入境必須接受強制生物辨識檢查(mandatory biometric checks)，每次都要拍照，可能也要按指紋。來自上述19個國家的綠卡持有人，出入境時在邊境則要接受更嚴格的檢查。

新聞周刊26日報導，綠卡持有人最好確認備齊證件，並且檢查證件是否過期，面對邊境人員詢問時才能迅速回應。

報導指出，受到新規影響，綠卡與簽證申請作業出現不確定因素，等待批准的案件或未來申請的新案都可能遭到拖延。

海關與邊境保護局在「聯邦公報」(Federal Register)發表聲明表示，生物辨識系統與出入境資料經過整合之後，進行外籍人士生物識別數據比對有助於因應恐怖主義、合法旅遊文件的詐欺使用、外國人逾期居留或非法居留、旅客生物數據不完整等因素所帶來的國家安全威脅。

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

與長期居留落差…拿E2簽證台籍台積電工程師想跳Intel

不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲

H-1B抽籤制變革 作業時間加長 不利職場新人

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

2025-12-23 19:48

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

