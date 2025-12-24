川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠

我的頻道

編譯陳苓／綜合外電
LG新能源（LGES）宣布，將美國俄亥俄州的工廠賣給本田汽車。路透
LG新能源（LGES）宣布，將美國俄亥俄州的工廠賣給本田汽車。路透

LG新能源（LGES）宣布，美國俄亥俄州的工廠與資產，將以約4.2兆韓元（29億美元）售予本田汽車旗下事業，反映美國電動車政策轉向，持續在產業供應鏈掀起漣漪。

LGES 24日在監管文件中表示，出售案定於明年2月底前完成。兩家公司在2022年公布44億美元投資案，要在俄亥俄州打造電動車電池的合資工廠。 知情人士透露，LGES無意解散合資公司或減少持股，出售資產是為了提升工廠運作，新廠預定明年投產。

除了中國大陸以外，各國電動車轉型力道不再，南韓電動車製造商的前景日趨惡化。LGES一周前表示，福特終止了9.6兆韓元的電動車電池供給合約。福特表示，將減記資產195億美元，並取消數款電動車，是汽車業從電動車撤退的顯著實例，以因應川普政府政策與電動車的疲弱需求。

與此同時，另一南韓電池製造商SK On，也在本月結束與福特的美國合資企業。其他韓企則將電池產線，改為生產資料中心的電池儲能系統等。

另外，美國移民當局9月曾對LG與現代汽車的喬治亞廠，展開前所未見的突襲行動，拘捕了300多名南韓員工。

