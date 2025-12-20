馬斯克成史上首位身價破7000億美元富豪 比第2名高5000億

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
富比世估算，馬斯克已成為全球首位身家破7,000億美元的超級富豪。(路透)
富比世估算，馬斯克已成為全球首位身家破7,000億美元的超級富豪。(路透)

距離馬斯克成為全球首位身家破6,000億美元的超級富豪，不過才短短四天，他的身家在19日再創新猷，一口氣衝破7,000億美元，這是拜德拉瓦州最高法院推翻馬斯克一筆特斯拉股票選擇權獎酬的下級法院裁定所賜，這筆股票選擇權目前市值約為1,390億美元。

富比世估算，在馬斯克上訴成功後，其身家目前來到創紀錄的7,490億美元。

裁定出爐後，特斯拉再次成為馬斯克最有價值的資產。除了手中的股票選擇權外，他還持有這家電動車製造商12%的普通股，市值約1,990億美元，使其特斯拉相關持股總值達到3,380億美元。這還不包括特斯拉於11月另外授予馬斯克的一項破紀錄薪酬方案；若特斯拉在未來十年達成所謂的「火星任務」績效目標，例如市值成長超過八倍，該方案可讓馬斯克額外獲得最多高達1兆美元的股票

馬斯克第二大資產是他持有約42%股權的SpaceX。根據本月啟動的一項私人股份收購案，這家火箭製造商的估值從8月的4,000億美元翻倍至8,000億美元，使馬斯克持有的SpaceX股份估值約為3,360億美元，僅比其特斯拉持股少約20億美元。最有可能讓馬斯克成為全球首位兆元等級的富豪，或許不是特斯拉，而是SpaceX。據悉SpaceX擬於2026年推動首次公開發行股票（IPO），屆時估值可能上看約1.5兆美元。

距離兆元身價里程碑，馬斯克大約只相差Google共同創辦人佩吉的身價。佩吉這位全球第二大富豪，估計身家約2,530億美元，與馬斯克的差距為驚人的5,000億美元。

馬斯克 特斯拉 SpaceX

