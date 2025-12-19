犯罪份子獲得川普特赦 受害者賠償金泡湯

電動車新創公司尼可拉創辦人密爾頓（Trevor Milton）。（路透）

電動車新創公司尼可拉(Nikola)創辦人密爾頓(Trevor Milton)遭控誤導並詐騙 股東，2022年被陪審團裁定證券詐欺、電信詐欺罪名成立，判處4年有期徒刑。密爾頓今春獲得川普 總統特赦，原本檢方主張密爾頓應該支付共計6.6億元給受害投資人，特赦卻讓他躲過牢獄之災與金錢賠償。

華盛頓郵報19日報導，受到詐騙而投資10萬元給密爾頓公司的鹽湖城企業家蘇波托(Liejo Supoto)指出，雖然常言道「犯罪將得不償失」(crime doesn't pay)，可是從密爾頓實例來看，犯罪其實很有賺頭。

報導指出，今年當中獲得川普特赦的至少20人，包括減刑、恢復公民權利、免除坐牢等，連帶獲得免除賠償的金額達數千萬元。

舉例來說，經營「龐式騙局」(Ponzi scheme)而在2013年被判坐牢34年的瑪莉安‧摩根(Marian Morgan)，原本被法院下令支付1750萬元給數十名受害者，但她今年5月獲得川普減刑並且赦免賠償責任。

在某些川普特赦案裡，拿不到賠償金的一方則是聯邦政府。

醫療主管沃爾扎克(Paul Walczak)逃漏稅遭定罪，今年4月被判坐牢18個月、繳交400萬元罰款給國稅局(IRS)。相隔12天後，沃爾扎克獲得川普特赦，免除坐牢與繳交罰金的責任。

前任聯邦赦免檢察官三年、川普第二任期之初遭到開除的伊莉莎白‧奧耶爾(Elizabeth Oyer)說，民眾可能沒有完全了解特赦如何運作，沒注意到犯罪受害者的經濟利益問題。

她說：「這對受害民眾與納稅人帶來傷害，但從事不法行為的罪犯卻獲得了意外之財」。

報導指出，密爾頓並不符合司法部 的特赦條件，自從2022年被定罪之後，他在上訴期間一直獲得保釋在外。2024年，密爾頓與妻子捐款250多萬元給川普競選團隊。