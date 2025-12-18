名嘴出身 FBI副局長邦奇諾宣布明年1月離職

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
聯邦調查局(FBI)副局長邦奇諾(Dan Bongino)宣布將於下個月離職。(美聯社)
聯邦調查局(FBI)副局長邦奇諾(Dan Bongino)宣布將於下個月離職。(美聯社)

保守派名嘴出身的聯邦調查局(FBI)副局長邦奇諾(Dan Bongino)17日宣布將於下個月離職。紐約時報分析，邦奇諾擔任FBI第二號人物短暫卻風波不斷的任期將畫下句點，自從共和黨籍共和黨籍密蘇里州檢察長貝里(Andrew Bailey)今年8月被白宮任命為FBI共同副局長(Co-Deputy Director)之後，外界就認為邦奇諾官位恐怕坐不久。

報導指出，擔任FBI副局長期間，邦奇諾以脾氣火爆、頻頻失誤以及在社群媒體過於活躍而聞名。

邦奇諾身為名嘴時期就是川普總統的堅實盟友，媒體報導傳出離職消息經川普證實之後，邦奇諾17日在社群媒體發文寫道：「我將於1月離開FBI職務。」

獲得政治任命出任FBI副局長之前，邦奇諾沒有公職經驗。上台之後，邦奇諾掌理FBI日常業務工作繁重有時頗為吃不消，同一時間又要為昔日主張的陰謀論說詞尋找合理解釋，處境尷尬。

消息人士說，51歲的邦奇諾本來打算19日公布離職，但離職消息經川普證實之後，決定提前宣布。邦奇諾離開公職之後，將回歸挺川派播客(podcast)節目主持人以及網紅崗位。

2021年國會暴動前夕在華府放置爆裂物裝置的神秘炸彈客，相隔近五年日前終於落網。紐約時報分析，華府炸彈客一案與邦奇諾決定離職有關，整起案件凸顯邦奇諾鼓吹的陰謀論與FBI在真實世界的調查結果嚴重脫節。

出任FBI副局長前，邦奇諾今年1月在播客節目中說，國會暴動前夕在華府放置土製炸彈的炸彈客是「FBI史上最大醜聞」，並稱FBI知道炸彈客身分但是不想公布，因為案件屬於「內部作案」(Inside job)。

炸彈客本月稍早被捕後，邦奇諾接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪，被問到如何解釋先前「內部作案」的陰謀論說詞。邦奇諾回答：「我以前發表評論是有酬勞可拿的，這點很明顯，有朝一日我將回到過去的領域，但那不是我現在領薪水該做的事。」邦奇諾說：「我現在領薪水是當副局長，我們調查是以事實為根據。」

前FBI華府辦公室主任傑森(Steven J. Jensen)今年9月向聯邦法院提告，指控邦奇諾把大量時間心力用在經營個人社群媒體帳號，為發文內容增加內容，不顧FBI調查業務，要由訴訟交由陪審團審理。

曾任特勤局(Secret Service)幹員的邦奇諾公開抨擊司法部長邦迪(Pam Bondi)對「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案事件的處理方式後便遭邦迪冷落，與邦迪有著密切公私交情的白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)也開始跟他切割。

