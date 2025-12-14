我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學槍擊案 20多歲男子在旅館被拘 房內有兩槍

澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

布朗大學槍擊案 20多歲男子在旅館被拘 房內有兩槍

世界新聞網王若馨、中央社14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
執法人員聚集在羅德島州一間旅館停車場內的一輛警車旁。(美聯社)
執法人員聚集在羅德島州一間旅館停車場內的一輛警車旁。(美聯社)

布朗大學13日於寒假前期末考期間的槍擊案造成兩名學生喪生、9人受傷，警方今晨在羅德島州一間旅館內拘留一名男性「關係人」（person of interest）。

警方追蹤到該男子位於羅德島州科芬特里（Coventry）的一家旅館，消息人士透露，執法人員猛敲房門，命令他開門；進入旅館房間後，他們詢問此人當天及當晚的行蹤，他回答他一直待在旅館裡。

路透報導，羅德島州首府普羅維登斯（Providence）警察局長培瑞斯（Oscar Perez）在今天中午的記者會中表示，男子年約20多歲，來自威斯康辛州，但因調查仍在進行而拒絕透露更多細節。他稍早指出，目前當局沒有尋求其他嫌疑人。

執法部門消息人士透露，警方在旅館房間內繳獲了兩支槍械，分別是一支左輪手槍和一支裝有雷射瞄準器的小型格洛克手槍。

消息人士稱，當局認為該男子昨晚從威斯康辛州前往羅德島州。

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台X發文說，該名關係人在距離布朗大學（Brown University）校區約半小時車程的科芬特里鎮（Coventry）一間旅館房間裡遭到拘留。他指出，FBI行動數據分析專責小組透過行動定位資訊鎖定男子所在位置。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，這起槍擊案是美國今年近400起大規模槍擊事件之一，讓這所美國歷史最悠久大學之一人心惶惶。校方已宣布取消剩餘考試和課程。校園氣氛今天在細雪中顯得格外沉寂。

普羅維登斯市長史邁利（Brett Smiley）指出，7名傷者目前情況穩定，其中一人仍危急但穩定，另有一人已經出院。

對布朗大學和周邊社區發布的就地避難令（shelter-in-place）今天已經解除。史邁利稍早表示，會對巿區各地增派警力巡邏。

官員昨天表示，槍手是在布朗大學貝拉斯與霍里工程大樓（Barus & Holley）一間教室內開槍。由於正值考試期間，該樓的外門沒有上鎖。

布朗大學校長派克森（Christina Paxson）向媒體表示，所有或幾乎所有受害者都是學生，並說道：「這是人們最不希望發生的一天，但它真的發生了」。

21歲助教奧杜洛（Joseph Oduro）告訴有線電視新聞網（CNN），他當時就在遭到攻擊的教室裡。

奧杜洛說：「最初幾發子彈直接打在我所在位置的黑板上。誰也無法預料，如果我沒有閃開，也許今天就不會出現在這裡了。」

他還說，他身旁一名同學腿部中了兩槍，預計今天要動手術。

警方在羅德島州一間旅館拘留了一名布朗大學槍擊案關係人士。(美聯社)
警方在羅德島州一間旅館拘留了一名布朗大學槍擊案關係人士。(美聯社)

羅德島州 槍擊 威斯康辛州

上一則

歐記健保補貼倒數 眾院共和黨推替代方案 但內部分歧

延伸閱讀

布朗大學槍案釀2死9傷 警方拘留一名關係人

布朗大學槍案釀2死9傷 警方拘留一名關係人
常春藤名校布朗大學爆槍擊 至少2死9傷…槍手仍在逃

常春藤名校布朗大學爆槍擊 至少2死9傷…槍手仍在逃
布朗大學「黑衣槍手」還沒抓到 FBI急設檢舉平台 監視器畫面曝光

布朗大學「黑衣槍手」還沒抓到 FBI急設檢舉平台 監視器畫面曝光
布朗大學槍案2死9傷 嫌犯穿黑衣 川普：為遇難者祈禱

布朗大學槍案2死9傷 嫌犯穿黑衣 川普：為遇難者祈禱

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15

超人氣

更多 >
曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產
被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲
她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了

她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了
好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨

好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字