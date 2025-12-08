川普喊買格陵蘭惹議 美駐丹麥大使霍爾里首訪當地

我的頻道

中央社哥本哈根8日綜合外電報導
美國新任駐丹麥大使霍爾里（Ken Howery）。路透
美國總統川普有意買下格陵蘭，引發美國與丹麥關係緊張，值此之際，美國新任駐丹麥大使霍爾里本周首次造訪格陵蘭，將在格陵蘭首府努克（Nuuk）與格陵蘭及丹麥官員會面。

路透報導，格陵蘭是丹麥的半自治領土，自從川普（Donald Trump）重新提出將格陵蘭從丹麥手中奪走的想法以來，丹麥與長期盟友─美國的關係便出現裂痕。

根據格陵蘭大報「鞍山周報」（Sermitsiaq），霍爾里（Ken Howery）在努克告訴記者：「這些年來，我們取得許多成就，特別是在過去5年。我們還可以做得更多。我們希望為把北極當作家園的人，撐起一個強大、安全且繁榮的未來。」

一旁的格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）則表示，美國對格陵蘭的相關言論引發當地居民不安，有必要與美國坦誠對話。

莫茨費爾特說：「我國和美國基於共同利益合作了80年。現在需要重建互信，以便我們能夠繼續保持良好的合作關係。」

根據美聯社引述的格陵蘭外交與科學部聲明，美國與格陵蘭官員將在今天開始的「聯合委員會」會議中，討論「一些重要領域」的合作。另一場「常設委員會」會議則有丹麥政府參與。

聯合委員會及常設委員會的會議由格陵蘭與美國輪流舉辦，格陵蘭政府6日指出，這些會議是民間及軍事合作的論壇，而雙方之間的軍事合作包括美軍駐紮在格陵蘭這個戰略島嶼。

華府方面主張，從歐洲至北美洲的最短路線會經過格陵蘭，格陵蘭對美國安全以及部署彈道飛彈預警系統至關重要。

丹麥外交部拒絕評論參與會議的丹麥官員名單。

格陵蘭 丹麥 川普

