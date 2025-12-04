甫專訪蕭美琴 美記者大讚台灣鳳梨酥：好吃到中共要禁

我的頻道

世界新聞網王若馨／即時報導
「戰情室」(War Room)共同主持人暨駐白宮特派員溫特斯(Natalie Winters)，3日在X平台發文，貼出她在國會大廈前手持佳德鳳梨酥的照片。(擷自X@Natalie Winters)
甫訪台並專訪台副總統蕭美琴的「戰情室」(War Room)共同主持人暨駐白宮特派員溫特斯(Natalie Winters)，3日在X平台發文，貼出她在國會大廈前手持台灣名產佳德鳳梨酥的照片，並寫道：「這個台灣鳳梨酥太好吃了，以致中國共產黨要禁它！北京的禁令只會讓它更美味！」

她隨後又發文表示：「我也想發一張在國會大廈外吃台灣牛肉火鍋的照片，只是這有點困難…」

「幸好這款奇美鳳梨酥也同樣美味！」

她還附加一句：「專家提示：最好吃的牛肉火鍋在立委王定宇的選區，他是個真正的鬥士。」

蕭美琴稍後也在X上轉發溫特斯的貼文並回應：「所以有人把它稱作『自由鳳梨』。」

蕭美琴並在Facebook表示，溫特斯訪台做專訪時，她特別準備了台灣最具代表性的鳳梨酥與小泡芙作為伴手禮，「很高興Natalie喜歡。台美共享民主自由的價值，期待未來台美關係持續『旺來』(註：與鳳梨諧音)。」

溫特斯此次自費赴台北專訪蕭美琴，節目於12月1日播出，內容聚焦美台夥伴關係、中國軍事威脅及印太區域穩定等議題。

中國海關總署在2022年12月以進口註冊手續不完備為由，要求台灣多家食品業者補件註冊，補件內容要求提供詳細的配方比例等敏感商業機密，佳德鳳梨酥遂選擇放棄中國市場，拒絕補件，並公開聲明「始於台灣，止於台灣」。

