兩岸2032終局狀態？蕭美琴：台灣對和平沒有設時間表

中華民國副總統蕭美琴接受「戰情室」節目專訪。（中央社）

中華民國 副總統蕭美琴接受「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮 特派員Natalie Winters專訪時表示，台灣對和平沒有設定時間表，必須持續努力，不知為何有設定2032年（終局狀態）時間點的問題。

針對蕭美琴的專訪1日播出，她談到中國對台灣的威脅，以及台灣的應對之道。

蕭美琴表示，台灣身處非常複雜兼具的地緣政治環境中，從首次民選總統以來，中國的軍事威脅就持續存在；此外，中國設計許多混合戰術，包含心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，試圖在台灣社會散布恐懼以迫使人屈服。

蕭美琴以校園霸凌為比喻，稱中國的心理戰著重在三領域，詆毀民主制度、攻擊北京視為威脅其社會秩序觀的個體，包含她本人、賴清德 總統、立委等，接著還要分化台灣和美國，試圖宣傳美國不可靠、台灣沒朋友。

被問到如何定義兩岸關係中的「勝利」、以及和平得以維持、關係正常化且能不耗費一槍一彈的「2032年終局狀態」會是何種模樣時，蕭美琴表示，台灣追求的是永續和平，不知為何有設定2032年時間點的問題，對台灣而言，重點在於是否能維持長久永續的和平，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標；從台灣的角度來看，和平不能建立在一方支配另一方之上，那絕對無法長久。

蕭美琴說，現實是中國對台灣抱持著強烈的民族主義敵意，軍事姿態極具侵略性，甚至威脅對台灣人民使用武力，這些都無助於相互尊重與永續和平；理想的狀況是一個經濟和軍事方面強大且有自信的台灣，擁有國際支持，確保對自身未來的決定能受到尊重。

談到部分美國人民沒有意願在台海爆發衝突時，由美軍介入，蕭美琴表示，台灣人民和美國人民的感受一樣，不希望台海發生衝突也不希望發生戰爭，台灣所做的一切，包括強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突的一部分；她說，「台灣人民並非坐等他人來拯救。」

蕭美琴表示，讓美國人民了解這點非常重要，支持一個強大的台灣也是維護印太地區和平穩定，以及維持區域平衡之共同目標與利益。雖然目前的局勢對任一方來說都不算完美，但這是一種平衡，對所有人都有益的「現狀」。

此外，針對是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣，蕭美琴表示，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定。

蕭美琴表示，低估台灣人民的自我防衛意志對任何人來說都非常危險，不只是華府，也包括北京，甚至全世界；台灣人民的自我防衛意志也是嚇阻衝突最重要的一環，台灣會持續推動必要的改革，採取自我強化的必要措施。