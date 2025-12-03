CNN分析：共和黨守住田州眾院席次 未來選舉仍面臨考驗

共和黨候選人范艾普斯(Matt Van Epps)與支持群眾一起看開票。(美聯社)

田納西州國會第七選區特別選舉2日舉行，開票完成95%的統計顯示，共和黨 候選人范艾普斯(Matt Van Epps)可望勝出。有線電視新聞網(CNN)分析，共和黨在這個保守派居多的深紅選區守住席次，但民主黨 候選人州參議員貝恩(Aftyn Behn)得票率比民主黨2024年總統大選進步13%，比民主黨2024年眾議員 選舉也增加12%，意味著共和黨在接下來的選舉依然面臨挑戰。

距離2026年期中選舉剩下11個月的此時，田州眾議員補選格外受到矚目。2024年總統大選時，川普在田州國會第七選區得票率領先22%，共和黨聯邦眾議員格林(Mark Green)尋求連任時得票率也領先21%。格林今夏宣布辭職，遞補人選將由特別選舉產生。

CNN分析，田州眾議員特別選舉的兩黨得票率差距，比亞利桑納州、佛羅里達州、維吉尼亞州等今年舉行的特別選舉來得小，總結而言，民主黨在2025年特別選舉的得票率表現，比原本預期的得票率進步超過二位數。若從川普總統第一次執政的2017年算起，民主黨得票率表現超乎預期的15場特別選舉當中，光是今年就有5場。

特別選舉投票率偏低，催票動力變得格外重要，可能對選舉結果產生較大的搖擺效應，因此無法用來精準預測未來選舉趨勢。不過，這次的田州特別選舉投票率跟2022年期中選舉不相上下。

CNN指出，民主黨必須面對的一個問題是，在大環境普遍有利的情況下，推出像貝恩一樣的自由派候選人，是否導致錯失良機。貝恩過去的爭議發言，讓共和黨在選舉期間掌握許多攻擊題材，包括貝恩曾經坦承「討厭」納許維爾、贊成取消警察預算、形容自己屬於「非常激進路線的人」。