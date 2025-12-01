蘋果AI主管突宣布 明年退休

蘋果公司AI部門資深主管吉安南德雷亞將卸任，並在交接過渡期之後於2026年春季退休。 (路透)

蘋果(Apple)公司1日宣布，人工智慧(AI )部門資深主管吉安南德雷亞(John Giannandrea)將卸任，並在交接過渡期之後於2026年春季退休。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，吉安南德雷亞自2018年起在蘋果任職，他的正式頭銜是機器學習和人工智慧策略(machine learning and AI strategy)資深副總裁。

吉安南德雷亞的職務將由蘇巴曼亞(Amar Subramanya)接替，他半年前離開任職十多年的Google，跳槽至微軟 (Microsoft)擔任AI副總裁。

蘇巴曼亞將向蘋果執行長庫克 (Tim Cook)的其中一名副手、負責軟體工程的費德里吉(Craig Federighi)匯報工作，而非如吉安南德雷亞先前那樣，直接向庫克報告。

庫克1日表示：「AI一直是蘋果策略的核心，我們熱烈歡迎阿瑪爾(蘇巴曼亞)加入克雷格(費德里吉)的領導團隊，並將他卓越的AI專業知識帶進蘋果。」

蘋果向來以謹慎的交接計畫聞名，此次突然的人事變動凸顯蘋果與Google、ChatGPT母公司OpenAI、臉書(Facebook)母公司Meta和微軟等頂尖AI開發商競爭時面臨的挑戰。