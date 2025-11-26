拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（美聯社）
根據哥倫比亞廣播公司(CBS)取得聯邦政府內部備忘錄，前總統拜登執政時期進入美國的難民將面臨全面重新審查，綠卡申請程序暫停。報導指出，川普政府推出前所未見的手段，目的在於尋找讓難民失去合法留美的可能理由。

美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)局長艾德洛(Joseph Edlow)簽發、註記日期為11月21日的備忘錄寫道，移民局官員必須重新調查2021年1月20日至2025年2月20日之間進入美國的所有難民，包括再次要求面試。

艾德洛寫道，重新調查及面試的目的在於確認當事人入境美國時確實符合難民定義，同時調查是否有任何法律要素可以讓當事人失去取得綠卡的資格。所有難民在2021年1月20日至2025年2月20日之間提出、仍在審理中的綠卡申請案件則無限期擱置(indefinite hold)。

根據美國法律，難民獲准進入美國之後，居住一年就有資格申請永久居留權。

艾德洛在備忘錄寫道，難民申請綠卡如果遭到拒絕將不得提出申訴，如果主要申請人的綠卡申請遭拒，家屬的綠卡申請將一同失效，難民資格取消。

哥倫比亞廣播公司分析，綠卡申請案件遭到拒絕的難民，恐將面臨遣返。

聯邦政府統計資料顯示，從2021年2月到2025年1月之間，約有23萬3000名難民進入美國。川普總統二度執政之後不久便宣布停止難民計畫，聯邦官員僅做出相當有限的准許特例，對象主要是南非白人。

