人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

在新聞圈有30年資歷的資深記者兼編輯魯芬納赫(Glenn Ruffenach)長期在華爾街 日報撰寫退休 規畫專欄，對晚年生活很早做好準備。他與教師妻子凱倫(Karen)十年前一起從全職工作退休，離開職場四年之後，她被診斷得了阿茲海默症 。短短一年之內，魯芬納赫變成必須全時間照顧妻子，直到現在依然如此，當初投注大量時間心力準備的退休計畫完全改變，從親身經驗學到三大教訓。

魯芬納赫22日撰文寫道，常聽人說「人算不如天算」(Man plans, God laughs)，「可是我從來不曾想到會發生在自己的退休日子」。

由於長年撰寫退休規畫專欄，魯芬納赫很早對退休做好財務規畫，加上夫妻兩人健康良好，因此對晚年生活甚有信心。他表示，但妻子罹患阿茲海默症打算所有計畫，如今日常生活都以凱倫為重心，因為她從吃飯、穿衣、洗澡、上廁所、吃藥到刷牙、梳頭、起床等所有事情都需要照料，凱倫現在也變得很少說話，兩人之間已經沒有交談。

受到病情影響，凱倫除了失智還有妄想，常覺得遭到壞人迫害，堅決要離家。兩年前某個寒冷夜晚，魯芬納赫在講電話時，凱倫從後門溜走。警方搜尋三小時之後，找到瑟縮在鄰居門廊的凱倫。

魯芬納赫寫道，這段經歷給身為所謂「退休專家」的自己帶來教訓，看清幾項應該要做卻沒有早點做的事。他指出，回想起來，其實應該早一點縮減房子規模(downsized)。

他指出，原本跟妻子討論多年，既然邁入空巢期就該把臥室位於二樓的大房子賣掉，搬到較容易打理、較便宜的小房子或退休社區，但計畫一拖再拖，「現在我光是照顧凱倫已經忙不過來，還要打理大房子跟龐大的庭院，這是原本可以省去的麻煩」。

凱倫診斷患病之前的四年，夫妻兩人多次出遊旅行，但還有幾趟夢寐以求的旅程還沒實現。他表示，當時以為時間還多，不急著完成，如今對於實現夢想則有不同看法。

魯芬納赫也為財務疏失感到後悔。他說，50歲晚期為退休生活研究長照險(long-term-care insurance)，結果因為起步太晚，雖然自己還有資格投保，凱倫卻已不符資格，如今凱倫開銷完全由退休存款支應。