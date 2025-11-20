哈佛前校長桑默斯 曾到艾普斯坦「羅莉島」度蜜月

艾普斯坦(左)與桑默斯交情深厚。(美聯社資料照)

哈佛大學 前校長桑默斯(Larry Summers)因與已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)的密切互動，本周捲入輿論風暴，哈佛校報「深紅報」(The Crimson)20日報導，2005年桑默斯與其妻在校長官邸完婚後，蜜月其中一站就是艾普斯坦的私人島嶼。

桑默斯的妻子艾莉莎·紐(Elisa New)也是哈佛大學教授，專攻美國詩歌與文學，亦與艾普斯坦有私人電郵往來。她曾在2018年推薦美國作家納博可夫(Vladimir Nabokov)的小說《蘿莉塔》(Lolita)給艾普斯坦，並描述該書主題是「一個男人的一生，永遠被他對一名年輕女孩的印象所烙印(a man whose whole life is stamped forever by his impression of a young girl)」。

根據公開航班紀錄，桑默斯夫婦於2005年12月21日，從麻州登上艾普斯坦的私人飛機，同機乘客包括後來被判有罪的艾普斯坦共犯季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)。

桑默斯發言人戈德堡(Steven Goldberg)向「深紅報」(The Crimson)發表聲明，證實桑默斯夫婦將蜜月的一部分時間花在艾普斯坦的島嶼上，這是先前未曾被報導過的細節。

戈德堡表示：「桑默斯先生和紐女士於2005年12月在聖約翰島(St. John)和牙買加度蜜月，這遠早於艾普斯坦首次被捕。」「在該趟旅行中，他們曾短暫造訪艾普斯坦的島嶼，停留不到一天的時間。」

當時由於一名14歲女孩母親的指控，佛州當局已對艾普斯坦進行了9個月的調查，艾普斯坦已聘請多名律師組成辯護團隊，包括哈佛法學院知名教授德修維茲(Alan M. Dershowitz)。

桑默斯曾四度搭乘艾普斯坦私人飛機，其中三次發生在他擔任哈佛校長期間。

雖然桑默斯過去已承認與艾普斯坦相識，但此次蜜月行程被揭露，被視為兩人在2000年代關係密切的新證據。

眾院 上周公布的文件顯示，兩人長達數年交換大量私人訊息，包括討論桑默斯與亞投行行長金立群女兒金刻羽(Keyu Jin)之間的關係。

艾普斯坦的私人島嶼位於加勒比海，他多次將未成年女性載到該島並性侵，該島後來也被外界俗稱為「蘿莉島」。