私人養生俱樂部正流行 月費數百元到數千元 需有熟人推薦

私人養生俱樂部正在全國各地掀起流行。（美聯社）

華爾街 日報19日報導，講究「自我優化」(self-optimizatio)與「清醒飲酒」(sober curiosity)的私人養生俱樂部正在全國各地掀起流行，月費數百元至數千元不等，想加入還要有熟人推薦並通過申請審核。

住在洛杉磯 的49歲烹飪醫學主廚艾雷耶斯(Tomas El Rayess)說，參加過鄉村俱樂部，也參加過會員制私人會所Soho House，但從來沒有完全滿意，因為內容只有社交而已，而且所有活動都與喝酒有關。他說，希望有認識新朋友的空間，可以增進整體健康，但減少喝酒，多一點冷水浴(cold-plunging)。

2024年，艾雷耶斯居住的威尼斯社區(Venice)開了私人養生俱樂部Hume，讓他找到夢寐以求的歸屬：一個結合健身房、水療中心(SPA)、社交俱樂部的空間，為注重養生與美學的消費者推出，入會費500元，另加會員費每月450元。

紐約的Continuum俱樂部年費4萬元起跳，創辦人兼執行長哈勒維(Jeff Halevy)表示，俱樂部設有審查委員會負責篩選申請者，確保加入者符合俱樂部的健康理念和文化氛圍，新會員必須完成入會手續，包括血液檢查、測量身體組成的DEXA掃瞄、骨質密度檢查、新陳代謝指標檢測。俱樂部發給會員Oura智慧戒子，戒子可以搜集健康數據，做為健身運動與日常生活作息的規畫參考。

Continuum在2024年9月成立時，會員年費10萬元的價格曾經引發熱議，設施包括高檔健身器材、紅外線全身光療、高壓氧氣艙療法、芬蘭三溫暖、冷水浴、漂浮療法池，不必另外收錢的教練團隊與臨床醫師團隊。

報導指出，洛杉磯儼然成為這類私人養生俱樂部的遊樂場，位於Hume北邊3哩的聖塔莫尼卡(Santa Monica)普洛波爾酒店(Proper Hotel)3月推出俱樂部，入會費2500元，年費6000元，可以使用新裝潢的健身房、養生套房、交誼廳並參加健身課程。目前聖塔莫尼卡普洛波爾酒店俱樂部會員不到100人，普洛波爾酒店德州 奧斯汀(Austin)分店俱樂部則有會員75人，兩家俱樂部都有會員200人的上限規定，申請參加必須排隊等候審查。