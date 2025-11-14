控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

據紐約郵報報導，一名女子向眾議院操守委員會指稱，她在17歲時於一場家庭派對上與前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨 （Matt Gaetz）發生性關係，幾乎終結其全國政治生涯的女子，曾與其中一位父母在佛州 無家者收容所過著半居留生活，並轉而販售「陪伴服務」以籌措牙齒矯正費用。

這名身分尚未公開的女子的處境，由其律師首度向紐約時報 （New York Times）詳述。此前聯邦法官在相關民事案件中解封文件，文件描述該名指稱受害者為「當時無家可歸的17歲高中生」。

律師沃爾夫（Laura Wolf）向紐約時報透露，該少女父母離異，其中一方居住於無家者收容所，當該家長行使探視權時，少女與其手足亦會隨行居住於此。

為賺取外快，少女在麥當勞打工，同時虛報年齡註冊「尋求安排網」（SeekingArrangement.com）帳號，該網站主要為年長男性與年輕女性牽線，建立「糖爹／糖寶」關係。

這名少女正是透過「尋覓安排」網站，於2017年結識時任佛州塞米諾爾縣稅務官葛林柏格（Joel Greenberg）此人同時是蓋茨的政治盟友與友人。據紐約時報援引法庭文件指出，葛林柏格在船上初次會面時支付她400美元，並提供迷幻藥「搖頭丸」慫恿少女嘗試。

法庭記錄顯示，葛林柏格最終七度以金錢交換與這名17歲少女發生性關係，期間偶爾額外付錢要求她在性交時服用搖頭丸。

同年七月，葛林柏格與該少女同赴前佛州議員多沃斯（Chris Dorworth）宅邸派對。道德委員會指出，有「充分證據顯示蓋茨議員與該少女發生性關係」，事後他支付了400美元。

報告特別指出，「當時她年僅十七歲，而他已三十五歲。蓋茨議員的行為違反佛州法定強姦法…該少女當時剛完成高中三年級學業。」

現年43歲的蓋茨否認報告結論，透過簡訊向紐約時報表示，「我從未與此人發生性關係。此人威脅若不支付230萬美元便要控告我。她從未起訴，因為她的說法純屬虛構。」

司法部在歷經長期性交易調查後，決定不起訴蓋茨。該案牽涉的葛林柏格於2021年5月對包括兒童性交易、電匯詐欺、跟蹤及共謀等罪名認罪，後被判處11年監禁。

根據認罪協議，葛林柏格承認曾將該名少女「介紹給其他成年男性，與她進行商業性行為」。

現任美國一新聞網主持人的蓋茨，於2024年11月13日辭去國會議員職務，此時距當選總統川普提名他出任美國司法部長僅數小時。這位佛州籍人士隨後撤回提名，因意識到共和黨參議員支持票不足以通過確認程序。

該道德報告於同年12月23日公開，委員會認定盡管蓋茨已離職，但公布調查結果「符合公眾利益」。

至於涉事少女，沃爾夫向洛杉磯時報透露她已搬至德州與親屬同住，持續從事最低工資的餐飲服務工作，最終攢錢配戴了牙套。

「多數犯罪受害者所處的脆弱處境鮮為人知。」沃爾夫向該媒體表示，「盡管我當事人的處境非其本意而曝光，但希望公眾能藉此看到比迄今媒體報導更完整、更具人性化的形象。」

「權力失衡可能源於年齡差距，也可能源於經濟差距。我當事人缺乏經濟保障，這使施害者得以對她施加經濟控制。」